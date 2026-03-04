伊朗局勢｜美戰機遭科威特友軍誤擊　男女機師落地後極致差別待遇惹笑

戰場上除炮火外，竟然還有「性別的殘酷考驗」？美軍3架戰鬥機日前在科威特上空遭到友軍誤擊墜毀，所幸6名飛行員全數彈射逃生。然而，網上瘋傳的兩段落地影片卻引起熱議，男機師一落地就被當地人包圍險些慘遭毒打，而女機師降落後卻獲得當地男子溫柔安撫與感謝。這極致的差別待遇讓網民笑稱是「史上最真實的大型雙標現場」。

相關報道：伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新

科威特防空部隊擺烏龍

美國中央司令部於當地時間2日清晨發出聲明，證實3架美軍F-15戰機在科威特上空執行任務時，被科威特防空部隊「擺烏龍」誤擊墜落。幸戰機上的飛行員都在千鈞一髮之際成功彈射跳傘，目前均無大礙，科威特軍方已表示正展開內部調查。

網傳影片顯示疑似美軍F-15如自由落體般墜下。 X@RbtGil

相關報道：伊朗局勢｜美軍三架F-15戰機墜落科威特 出事原因美伊說法不一

同樣是墜機命運大不同

這場墜機意外意外延伸出爆笑插曲。有網上影片可見，一名男機師降落後立刻被當地民眾團團包圍，有人甚至拉扯他的裝備並舉起武器作勢攻擊，嚇得他不斷大喊「我是美軍！」，才免於挨打。

男機師降落後立刻被當地民眾團團包圍。(X@Faytuks Network)

男機師降落後立刻被當地民眾團團包圍。(X@tagapagmula)

反觀另一段影片，一名女機師落地後，掌鏡的當地男子立刻化身「暖男」上前關心，不斷地說：「妳安全了」，更感謝她來幫助自己的國家，逗得女機師露出靦腆微笑。

女機師落地後，掌鏡的當地男子立刻上前關心。(X@ Am Yisrael Chai)

女機師落地後，掌鏡的當地男子立刻上前關心。(X@ Am Yisrael Chai)

這兩段「同命不同運」的影片被網民瘋狂對比轉發。有人搞笑留言：「說好的兩性平權呢？」、「叫你刮鬍子你不聽」。不過，有網民點出真相，因為敵對的伊朗根本不可能有女飛行員，所以當地人一看到女性就知道是「自己人」；而男機師因為蓄了滿臉鬍子，才被誤認成伊朗敵軍。