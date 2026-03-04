伊朗局勢｜《紐時》：美刺殺哈梅內伊惹中方不滿 外交部回應何立峰巴黎見貝特森傳聞

美國聯手以色列空襲伊朗並擊殺最高領袖哈梅內伊，引發中方強烈反彈。《紐約時報》指出，中國仍有可能考慮取消或延後習近平與特朗普的會晤，以表達對華府動用軍事力量推翻伊朗政權的不滿。不過，彭博昨日有消息指，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）料於3月中旬於法國巴黎會面，意味中美領導人見面，暫時未受伊朗戰事影響。

昨日在外交部例行記者會上，有外媒查問，彭博社報道，何立峰預計將於下周在巴黎同美國財政部長貝森特會面並討論中美經貿協議。外交部發言人毛寧表示，建議向中方主管部門了解。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

彭博：何立峰三月中旬於巴黎會美財長貝森特

針對哈梅內伊遇刺，外交部長王毅迅速表態，指控美以政府公然擊殺他國領袖，並承諾堅定支持伊朗的主權與安全。哈梅內伊之死距離美軍擄獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）不到兩個月，兩名中國重要盟友相繼垮台，被視為美國對中國全球戰略的強硬反擊。

不過，據彭博昨日的消息指，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）料於3月中旬於法國巴黎會面，意味外傳中美領導人見面，未受伊朗戰事影響，目前仍如期進行。

(路透社)

霍爾木茲海峽面臨封鎖恐衝擊中國經濟

作為全球最大能源進口國，中國高度關切伊朗威脅襲擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的言論。這條承載全球五分之一石油運輸的水道一旦受阻，將導致國際油價飆升，直接衝擊中國經濟穩定。

白宮透露特朗普與習近平將於3月31日在北京舉行峰會，但中方至今尚未證實細節。分析人士認為，儘管不滿中東變局，北京仍希望爭取美國延長貿易休戰、放寬科技限制並降低對台支持。前白宮官員葛維茲（Julian Gewirtz）指出，比起中東戰事，北京目前更關切如何應對美國的整體對華戰略。

