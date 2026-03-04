Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普不滿英國延遲支援空襲伊朗行動 斥施紀賢「不是丘吉爾」

即時國際
更新時間：04:06 2026-03-04 HKT
發佈時間：04:06 2026-03-04 HKT

美國與伊朗上周對伊朗進行空襲，惟英國最初未有即時進行支援，美國總統特朗普對此感不滿，他周二在橢圓辦公室發言時，直斥英國首相施紀賢（Keir Starmer）「唔係丘吉爾（Winston Churchill）」，批評其在決策上不夠果斷。

特朗普形容決定「令人震驚」

對於美國使用查戈斯群島迪亞哥加西亞軍事基地，英國僅同意美方僅將其軍事基地用於對伊朗導彈設施的「防禦性」打擊。特朗普在橢圓形辦公室接受記者採訪時表示，他對英國此決定「不滿」，導致美國飛機需「額外飛行數小時」。

特朗普形容施紀賢對基地使用的決定「令人震驚」，指出迪亞哥加西亞基地的租約問題拖延了三至四天，增加了美軍飛行時間。他批評說：「我們所面對的不是丘吉爾。」

施紀賢指，任何英國軍事行動都必須有「可行及深思熟慮的方案」。路透社
施紀賢指，任何英國軍事行動都必須有「可行及深思熟慮的方案」。路透社

施紀賢周一曾表示，英國未參與美國與以色列對伊朗的初期攻擊，因為任何英國軍事行動都必須有「可行及深思熟慮的方案」，他亦不認同「從空中改變政權」的做法。

另外，英國皇家海軍戰艦「龍號驅逐艦HMS Dragon」已被派往地中海，保衛位於塞浦路斯的英國空軍基地，此前該基地跑道遭無人機攻擊。

相關新聞：史詩怒火行動 | 特朗普正式通知國會 援引戰爭權力法攻伊朗 美軍隨時準備再出擊

此外，周一位於塞浦路斯的英軍基地遭到無人機襲擊，塞浦路斯官員指襲擊可能由伊朗支持的黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）發動。

