Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議

即時國際
更新時間：03:47 2026-03-04 HKT
發佈時間：03:47 2026-03-04 HKT

中東局勢連日升溫，戰火竟意外成為汽車安全性能的「試金石」。日前一枚伊朗導彈墜落於耶路撒冷周邊並發生劇烈爆炸，路面被炸出數米深坑。然而，現場一輛疑似中國品牌比亞迪（BYD）的電動車在遭受波及後，車身主體竟然保持完整，雙閃燈更持續閃爍，相關畫面隨即在社交媒體瘋傳並引發熱烈討論。

爆炸威力驚人 導彈坑旁電車未起火

綜合《深藍財經》及鳳凰網財經報道，事件發生於3月1日。從現場片段可見，導彈爆炸後在柏油路面留下一個直徑及深度達數米的巨型彈坑，周邊多輛汽車受損嚴重，交通標誌牌亦被炸飛，事故共造成6人受傷。

最令網民嘖嘖稱奇的是，一輛停泊在彈坑旁的白色電動車——疑似為比亞迪「元PLUS」（海外版稱為ATTO 3），在爆炸衝擊下顯得異常「堅挺」。該車不僅車身結構大致完好，車門仍能正常開啟，且電力系統似乎未受毀滅性破壞，雙閃燈在漫天煙塵中依然持續運作。比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天隨後轉發相關新聞，並留言稱「安全就是最大的豪華」，側面證實了該車身份。

專家：實屬偶然 遠離爆炸核心是關鍵

對於網民驚嘆「國產車硬撼導彈」，軍事專家白孟宸則呼籲公眾應理性看待。他分析指出，從畫面判斷，該車雖有受衝擊波影響而導致的形變痕跡，但並未出現密集的貫穿傷或高溫灼燒痕跡，顯示車輛當時並非處於爆炸的最核心區域。

白孟宸推測，該車受損主因可能是導彈殘片墜落撞擊地面後產生的次生衝擊。他指出，車輛在承受衝擊後可能發生了位移，才呈現出目前與彈坑「近在咫尺」的視覺效果。專家強調，若車輛直接承受導彈爆炸的核心威力，任何民用車輛均難以倖免。

儘管存在偶然因素，但專家亦認同，該車在承受巨大震盪後電池及電路系統仍能運作且未起火，客觀反映出近年中國汽車工業在材料科學、車身結構設計及「三電」（電池、電機、電控）安全性上的顯著提升，而今次事件亦顯示出國產電動車在應對突發外力衝擊時具備一定的防護能力。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
14小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢
美股恐慌情緒高漲 道指瀉逾1100點 美元美債抽升 專家：市場轉向恐慌性拋售
股市
5小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
9小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
我要讚佢｜長洲跌傷大學生向3位小學生道謝 親撰信件：你們是小英雄
好人好事
6小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
11小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火 選舉哈梅內伊接班人會議遭空襲｜持續更新
即時國際
2小時前