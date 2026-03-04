伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議

中東局勢連日升溫，戰火竟意外成為汽車安全性能的「試金石」。日前一枚伊朗導彈墜落於耶路撒冷周邊並發生劇烈爆炸，路面被炸出數米深坑。然而，現場一輛疑似中國品牌比亞迪（BYD）的電動車在遭受波及後，車身主體竟然保持完整，雙閃燈更持續閃爍，相關畫面隨即在社交媒體瘋傳並引發熱烈討論。

爆炸威力驚人 導彈坑旁電車未起火

綜合《深藍財經》及鳳凰網財經報道，事件發生於3月1日。從現場片段可見，導彈爆炸後在柏油路面留下一個直徑及深度達數米的巨型彈坑，周邊多輛汽車受損嚴重，交通標誌牌亦被炸飛，事故共造成6人受傷。

最令網民嘖嘖稱奇的是，一輛停泊在彈坑旁的白色電動車——疑似為比亞迪「元PLUS」（海外版稱為ATTO 3），在爆炸衝擊下顯得異常「堅挺」。該車不僅車身結構大致完好，車門仍能正常開啟，且電力系統似乎未受毀滅性破壞，雙閃燈在漫天煙塵中依然持續運作。比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天隨後轉發相關新聞，並留言稱「安全就是最大的豪華」，側面證實了該車身份。

專家：實屬偶然 遠離爆炸核心是關鍵

對於網民驚嘆「國產車硬撼導彈」，軍事專家白孟宸則呼籲公眾應理性看待。他分析指出，從畫面判斷，該車雖有受衝擊波影響而導致的形變痕跡，但並未出現密集的貫穿傷或高溫灼燒痕跡，顯示車輛當時並非處於爆炸的最核心區域。

白孟宸推測，該車受損主因可能是導彈殘片墜落撞擊地面後產生的次生衝擊。他指出，車輛在承受衝擊後可能發生了位移，才呈現出目前與彈坑「近在咫尺」的視覺效果。專家強調，若車輛直接承受導彈爆炸的核心威力，任何民用車輛均難以倖免。

儘管存在偶然因素，但專家亦認同，該車在承受巨大震盪後電池及電路系統仍能運作且未起火，客觀反映出近年中國汽車工業在材料科學、車身結構設計及「三電」（電池、電機、電控）安全性上的顯著提升，而今次事件亦顯示出國產電動車在應對突發外力衝擊時具備一定的防護能力。