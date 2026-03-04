伊朗局勢｜專家會議選舉哈梅內伊接班人傳遭以軍空襲 伊方否認

在伊朗最高領袖哈梅內伊日前遇襲身亡後，外媒一度盛傳，以色列於周三（4日）凌晨突襲伊朗聖城庫姆（Qom），目標直指正在開會選出新任最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts），該會辦公大樓遭導彈「夷為平地」。不過，伊方否認，指會議並非在該建築物內舉行，並稱很快會選出及公布繼任人人選。

投票期間遭空襲 建築物化為廢墟

《紐約郵報》及《以色列時報》等報道，由88名高級教士組成的伊朗專家會議，當時正聚集在庫姆市的一座建築內，進行選任哈梅內伊繼任人的關鍵投票及計票程序。以色列空軍隨即發動夜襲，現場流傳的圖片顯示，該建築物在爆炸後嚴重坍塌，淪為一片瓦礫。

不過，伊朗半官方的法爾斯通訊社其後報道指，由於安全考慮，會議並未在該建築內舉行，現場其實空無一人。

報道又指，專家會議成員繼續採用不同的投票方式進行審議，並在其所謂的安全環境下舉行會議。該報道引述知情人士的話稱，遴選新領導人的最後階段正在進行中，可能在數小時或數天內宣布結果。

專家會議成員克爾馬尼週二早些時候表示，「新領導人的遴選不會拖延」。

關於哈梅內伊是否已指明屬意的繼任者，法爾斯通訊社援引消息人士的話稱，他沒有提名任何候選人，而是將決定權留給了專家會議。然而，多年來，他曾概述過一些領導人應具備的特質，包括反對伊朗所稱的美國的傲慢、勇氣和正直、公正、把握時機以及卓越的管理能力。

防再被「斬首」 繼任人選或延遲公佈

根據伊朗憲法，最高領袖去世後，專家會議必須盡快選出繼任人。目前，伊朗正由總統佩澤希齊揚、司法總監埃傑伊及憲法監護委員會代表組成的「三人臨時委員會」管理。熱門繼任人選包括最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，以及曾公開高喊「美國死掉」的議長卡利巴夫。

路透社引述消息指，由於擔心新任領導人會立即成為美以兩軍的「斬首」目標，專家會議內部正商討是否推遲公佈正式人選，以策安全。

以派百架戰機狂轟德黑蘭「領袖建築群」

以色列國防軍（IDF）證實，除了庫姆的行動外，以軍當日亦出動約100架戰機，向德黑蘭北部的「領袖建築群」投下超過250枚炸彈。打擊目標包括總統府辦公室及最高國家安全委員會總部。

以方聲明表示，該建築群是伊朗政權保安最嚴密的核心資產，亦是領導層評估核計劃及策劃摧毀以色列行動的指揮中樞。以軍強調，是次打擊旨在徹底瓦解「恐怖政權」的指揮與控制體系。