南韓國稅廳新聞稿附「提款密碼」　4000萬稅款被偷2次變鬧劇

南韓國稅廳近日上演一場「史詩級烏龍」。官方在發布追討逃稅的新聞稿時，竟在照片中大方公開加密貨幣冷錢包（Cold Wallet）的「助記詞」（私鑰），導致價值69億韓元（約4000萬港元）的資產瞬間被洗劫。最荒謬的是，這批錢在追回後僅2.5小時，竟又在眾目睽睽下被偷第2次，令當局顏面掃地。

新聞照片變「尋寶圖」

《朝鮮日報》報道，國稅廳於2月26日發布新聞稿展示扣查成果，照片中除4個冷錢包隨身碟外，竟還「貼心」附上完整的助記詞內容。這項等同於把提款卡跟密碼一起交給路人的行為，導致錢包內的400萬枚Pre-retogeum加密貨幣在短時間內被全數轉走，官方直到戶口清零才驚覺出事。

資產歸還2.5小時後再失蹤

國稅廳發現狀況後連忙報案，隨後一名男子向警方投案，供稱只是看到助記詞後「一時好奇」才會犯案。警方原本以為追回巨款，沒想到資產交還國稅廳託管約2.5小時後，所有加密貨幣竟再度從錢包中神祕消失。當局推估是另一名駭客所為，目前仍在追查中。