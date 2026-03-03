Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓國稅廳新聞稿附「提款密碼」　4000萬稅款被偷2次變鬧劇

即時國際
更新時間：13:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:40 2026-03-03 HKT

南韓國稅廳近日上演一場「史詩級烏龍」。官方在發布追討逃稅的新聞稿時，竟在照片中大方公開加密貨幣冷錢包（Cold Wallet）的「助記詞」（私鑰），導致價值69億韓元（約4000萬港元）的資產瞬間被洗劫。最荒謬的是，這批錢在追回後僅2.5小時，竟又在眾目睽睽下被偷第2次，令當局顏面掃地。

新聞照片變「尋寶圖」

《朝鮮日報》報道，國稅廳於2月26日發布新聞稿展示扣查成果，照片中除4個冷錢包隨身碟外，竟還「貼心」附上完整的助記詞內容。這項等同於把提款卡跟密碼一起交給路人的行為，導致錢包內的400萬枚Pre-retogeum加密貨幣在短時間內被全數轉走，官方直到戶口清零才驚覺出事。

資產歸還2.5小時後再失蹤

國稅廳發現狀況後連忙報案，隨後一名男子向警方投案，供稱只是看到助記詞後「一時好奇」才會犯案。警方原本以為追回巨款，沒想到資產交還國稅廳託管約2.5小時後，所有加密貨幣竟再度從錢包中神祕消失。當局推估是另一名駭客所為，目前仍在追查中。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT