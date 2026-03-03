法國將增加核彈頭數量 擬與波斯灣國家協同防禦伊朗襲擊

法國總統馬克龍周一（2日）宣布，法國將增加核彈頭數量，並表示法國將不再披露其核庫存的數字。馬克龍又和德國總理默茨發表聯合聲明說，法德兩國決定在核威懾領域開展更為緊密的合作，以應對不斷演變的威脅態勢。與此同時，法國外長巴羅稱，法國準備與波斯灣國家及約旦協同防禦伊朗襲擊。

法國是世界第4大擁核國家，也是歐盟成員國中唯一的擁核國家。數據顯示法國目前擁有大約290枚核彈頭。

馬克龍表示法國將不再披露其核庫存的數字。美聯社

法國擬與波斯灣國家協同防禦伊朗襲擊。法新社

法國疾風戰鬥機。法新社

全球第4大擁核國 約有290枚核彈頭

馬克龍當天在位於法國西部布列塔尼半島克羅宗附近的法國海軍核潛艇基地闡述法國新版核威懾戰略。他指出：「我們目前正在經歷一個充滿風險的地緣政治動盪時期。面對多重威脅，法國必須加強核威懾，同時必須考慮制定深入歐洲大陸腹地的威懾戰略，並充分尊重國家主權。」

他表示，8個歐洲國家，包括德國、英國、波蘭、荷蘭、比利時、希臘、瑞典和丹麥，已同意參與法國提出的「前沿」核威懾計劃。這些國家將能夠駐紮法國「戰略空軍」，令法國「戰略空軍」深入歐洲大陸腹地。

法德核威懾展開更緊密合作

與此同時，法國和德國周一就加強核威懾方面的合作發表聯合聲明，表示兩國已同意從今年開始採取相關合作步驟，包括德國參加法國的常規核演習等。聲明稱，有關安排將增強而不是取代北約的核威懾力。

而法國外長巴羅表明，如有必要，法國做好準備參與保護波斯灣國家和約旦，使這些國家免受伊朗襲擊。他說，法國準備根據現有防務協議和國際法承認的集體自衛原則，採取相應行動。

巴羅表示，法方將採取措施捍衛法國在該地區盟友的利益，並可能通過採取必要和適當的防禦行動，來摧毀伊朗發射導彈和無人機的能力。