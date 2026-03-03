Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗反擊 | 宣布關閉霍爾木茲海峽 揚言向任何通過船隻開火

更新時間：10:12 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:12 2026-03-03 HKT

伊朗學生通訊社周一（2日）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里在電視直播中揚言，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。這是伊朗上周六揚言將關閉這條戰略航道後，迄今最為明確的警告。此舉可能切斷全球約20%的石油運輸，導致原油價格大幅上漲。

賈巴里說：「霍爾木茲海峽已經關閉，如果有人試圖穿越，革命衛隊的英雄與正規海軍會把那些船隻燒成灰燼。我們也將攻擊石油管線，不會允許一滴石油離開這個地區，油價將在未來幾天飆升至200美元（約1560港元）。」

伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽。法新社
伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽。法新社
霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣。路透社
霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣。路透社
通過霍爾木茲海峽運輸的石油約佔全球石油運輸總量的20%。路透社
通過霍爾木茲海峽運輸的石油約佔全球石油運輸總量的20%。路透社

不容一滴石油離開該區

另據伊朗法爾斯通訊社當天報道，目前沒有任何油輪通過霍爾木茲海峽。26艘油輪在海峽附近徘徊，另有27艘油輪已完全停航，合計運載能力達1200萬桶原油。

上周六，美國和以色列聯手對伊朗發動空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊當晚宣布，禁止任何船隻通過霍爾木茲海峽。據伊朗邁赫爾通訊社周日（1日）報道，一艘未經授權的油輪試圖通過霍爾木茲海峽時被擊中。

封鎖全球20%石油運輸總量

霍爾木茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯酋等中東產油國的原油出口必經之路，通過這一海峽運輸的石油約佔全球石油運輸總量的20%。

伊朗關閉霍爾木茲海峽，兌現了多年來的威脅，也就是伊朗一旦遭遇任何攻擊，就會封鎖這條水道。

石油市場近來持續關注德黑蘭與美國和以色列等宿敵之間的緊張局勢，擔憂全面衝突若爆發，將干擾供應並破壞區域穩定。
 

