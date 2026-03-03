伊朗局勢｜美以「史詩怒火」軍事行動 6神人投注開戰狂賺780萬

美國與以色列聯手發動的「史詩怒火」行動取得重大軍事突破。空襲成功擊斃包括伊朗最高領哈梅內伊（Ali Khamenei）在內的48名政壇要員。在硝煙四起的同時，國際加密貨幣預測平台竟出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

紅新月會指逾550人喪生

美國與以色列軍方證實，針對伊朗境內多處戰略目標的精確打擊已摧毀多座核心指揮中心。伊朗紅新月會表示，空襲至今已造成超過550人死亡，其中包含最高領袖哈梅內伊及多名高級官員。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

預測平台湧入41億投注

在戰雲密佈之際，加密貨幣預測市場平台Polymarket針對「美軍轟炸伊朗時間」開賭盤，吸引全球玩家投入高達5.29億美元（約41.3億港元）。令人震驚的是，平台上有6個神祕新帳戶早在開戰前就精準投注2月28日，隨著第一枚導彈落下，這幾位賭客順利贏得天文數字般的賠付金額。

在眾多贏家中，一個特別受矚目的帳戶在美軍發動空襲前數小時，突然投入重金押注2月28日開戰。隨著戰訊傳出，該帳戶瞬間獲利高達100萬美元（約780萬港元）。