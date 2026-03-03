Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美以「史詩怒火」軍事行動 6神人投注開戰狂賺780萬

即時國際
更新時間：09:50 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-03 HKT

美國與以色列聯手發動的「史詩怒火」行動取得重大軍事突破。空襲成功擊斃包括伊朗最高領哈梅內伊（Ali Khamenei）在內的48名政壇要員。在硝煙四起的同時，國際加密貨幣預測平台竟出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富。

相關新聞：伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社

紅新月會指逾550人喪生

美國與以色列軍方證實，針對伊朗境內多處戰略目標的精確打擊已摧毀多座核心指揮中心。伊朗紅新月會表示，空襲至今已造成超過550人死亡，其中包含最高領袖哈梅內伊及多名高級官員。

相關新聞：伊朗局勢｜美軍陣亡人數增至6人 已對伊朗境內1250目標發動攻擊

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)
美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

預測平台湧入41億投注

在戰雲密佈之際，加密貨幣預測市場平台Polymarket針對「美軍轟炸伊朗時間」開賭盤，吸引全球玩家投入高達5.29億美元（約41.3億港元）。令人震驚的是，平台上有6個神祕新帳戶早在開戰前就精準投注2月28日，隨著第一枚導彈落下，這幾位賭客順利贏得天文數字般的賠付金額。

在眾多贏家中，一個特別受矚目的帳戶在美軍發動空襲前數小時，突然投入重金押注2月28日開戰。隨著戰訊傳出，該帳戶瞬間獲利高達100萬美元（約780萬港元）。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
18小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
1小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
22小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
15小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
12小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
17小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
11小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
18小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
13小時前
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
影視圈
14小時前