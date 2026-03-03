Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美以攻伊陰霾壟罩 梅拉尼婭主持安理會保護兒童會議 伊朗斥可恥與虛偽

即時國際
更新時間：08:44 2026-03-03 HKT
發佈時間：08:44 2026-03-03 HKT

美國與以色列聯手空襲伊朗之際，美國第一夫人梅拉尼婭周一（2日）主持聯合國安理會一場討論衝突中兒童的會議，這是她重點關注的議題之一。在美以攻擊伊朗之際，梅拉尼婭承認她在「充滿挑戰的時期」主持這場會議。而伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，美國空襲伊朗各大城市，又在衝突期間召開保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」

梅拉尼婭在發言中表示，美國與全世界所有兒童站在一起，願和平早日降臨。梅拉尼婭沒有特別提到在中東爆發的新戰爭。她說：「和平並非必然脆弱，當知識與理解在我們所有社會中都受到充分尊重時，持久的和平就會實現。」

相關新聞：
梅拉尼婭將主持聯合國安理會會議 創國家元首配偶首例

梅拉尼婭承認，她在「充滿挑戰的時期」主持這場會議。美聯社
梅拉尼婭承認，她在「充滿挑戰的時期」主持這場會議。美聯社
梅拉尼婭在美國駐聯合國大使沃爾茲陪同下，抵達會場。美聯社
梅拉尼婭在美國駐聯合國大使沃爾茲陪同下，抵達會場。美聯社
梅拉尼婭是第一位擔任聯合國安理會主席的世界領袖配偶。法新社
梅拉尼婭是第一位擔任聯合國安理會主席的世界領袖配偶。法新社
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，梅拉尼婭主持保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」。法新社
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，梅拉尼婭主持保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」。法新社

她是第一位擔任聯合國安理會主席的世界領袖配偶。美國今年3月擔任安理會的輪值主席，令梅拉尼婭有機會主持會議。安理會的主席過去經常是由各國總統、總理和外交首長擔任。

伊朗女校遇襲增至165死

伊朗國營媒體表示，伊朗南部一座女校遭到空襲，導致至少165人喪命、數十人受傷。以色列軍方表示，他們不知道在這個地區發生的攻擊事件。美軍表示正在檢視相關報告。

在會議開始前，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，美軍空襲伊朗各大城市之際，梅拉尼婭主持保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」。

伊朗大使：美違聯合國憲章

伊拉瓦尼告訴記者：「對美國來說，『保護兒童』和『維護世界和平安全』，顯然與聯合國憲章所規定的截然不同。」

聯合國主管政治事務的副秘書長迪卡洛表示，聯合國注意到了女子學校傷亡的相關報道。她提到美以攻擊伊朗以及伊朗報復性襲擊，對這個地區的兒童造成了影響。

迪卡洛說：「我們在過去2天不斷體認到這個事實，由於這個地區持續不斷的軍事行動，以色列、阿聯酋、卡塔爾、巴林和阿曼的學校已經關閉，並改為遙距教學。」

中方呼籲衝突各方停火止戰止暴

中國常駐聯合國代表傅聰表示，兒童是武裝衝突中最容易受到傷害、最需受保護的族群。當前，全球各地衝突此起彼伏，兒童受侵害事件呈連年增長態勢，中方對此深感擔憂。

傅聰表示，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為，敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。

他說，中方呼籲衝突各方以廣大民眾的利益和福祉為重，盡快停火止戰止暴，透過對話協商化解矛盾分歧。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
即時國際
9小時前
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
11小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
14小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
20小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
17小時前
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人 何超雲中門大開超性感切蛋糕 向新歡嘟嘴甜到漏？
賭王三太陳婉珍新形象慶生狀態驚人  何超雲中門大開超性感切蛋糕  向新歡嘟嘴甜到漏？
影視圈
11小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
23小時前
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部
投資理財
2小時前