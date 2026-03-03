美以攻伊陰霾壟罩 梅拉尼婭主持安理會保護兒童會議 伊朗斥可恥與虛偽

美國與以色列聯手空襲伊朗之際，美國第一夫人梅拉尼婭周一（2日）主持聯合國安理會一場討論衝突中兒童的會議，這是她重點關注的議題之一。在美以攻擊伊朗之際，梅拉尼婭承認她在「充滿挑戰的時期」主持這場會議。而伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，美國空襲伊朗各大城市，又在衝突期間召開保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」

梅拉尼婭在發言中表示，美國與全世界所有兒童站在一起，願和平早日降臨。梅拉尼婭沒有特別提到在中東爆發的新戰爭。她說：「和平並非必然脆弱，當知識與理解在我們所有社會中都受到充分尊重時，持久的和平就會實現。」

相關新聞：

梅拉尼婭將主持聯合國安理會會議 創國家元首配偶首例

梅拉尼婭承認，她在「充滿挑戰的時期」主持這場會議。美聯社

梅拉尼婭在美國駐聯合國大使沃爾茲陪同下，抵達會場。美聯社

梅拉尼婭是第一位擔任聯合國安理會主席的世界領袖配偶。法新社

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，梅拉尼婭主持保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」。法新社

她是第一位擔任聯合國安理會主席的世界領袖配偶。美國今年3月擔任安理會的輪值主席，令梅拉尼婭有機會主持會議。安理會的主席過去經常是由各國總統、總理和外交首長擔任。

伊朗女校遇襲增至165死

伊朗國營媒體表示，伊朗南部一座女校遭到空襲，導致至少165人喪命、數十人受傷。以色列軍方表示，他們不知道在這個地區發生的攻擊事件。美軍表示正在檢視相關報告。

在會議開始前，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼表示，美軍空襲伊朗各大城市之際，梅拉尼婭主持保護兒童的會議，「極為可恥與虛偽」。

伊朗大使：美違聯合國憲章

伊拉瓦尼告訴記者：「對美國來說，『保護兒童』和『維護世界和平安全』，顯然與聯合國憲章所規定的截然不同。」

聯合國主管政治事務的副秘書長迪卡洛表示，聯合國注意到了女子學校傷亡的相關報道。她提到美以攻擊伊朗以及伊朗報復性襲擊，對這個地區的兒童造成了影響。

迪卡洛說：「我們在過去2天不斷體認到這個事實，由於這個地區持續不斷的軍事行動，以色列、阿聯酋、卡塔爾、巴林和阿曼的學校已經關閉，並改為遙距教學。」

中方呼籲衝突各方停火止戰止暴

中國常駐聯合國代表傅聰表示，兒童是武裝衝突中最容易受到傷害、最需受保護的族群。當前，全球各地衝突此起彼伏，兒童受侵害事件呈連年增長態勢，中方對此深感擔憂。

傅聰表示，中方強烈譴責一切將兒童作為攻擊目標的行為，敦促衝突方履行國際人道法義務，保護兒童免受戰火侵襲，守住人類最起碼的良知底線。

他說，中方呼籲衝突各方以廣大民眾的利益和福祉為重，盡快停火止戰止暴，透過對話協商化解矛盾分歧。