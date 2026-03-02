伊朗局勢｜特朗普：「大規模攻勢將至」美軍稱阿曼灣伊艦「歸零」｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。1日，特朗普透過社交平台表示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡。特朗普今天回華盛頓後說，伊朗新領導層希望與他對話，他也同意與伊朗方面對話。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。

相關報道：伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治

行動代號「史詩怒火」

伊朗披露圖片顯示以軍總參謀部總部大樓遭襲並燃起大火。

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

3月3日最新消息：

04：14

美國中央司令部在社交平台發文表示：「兩日前，伊朗政權在阿曼灣仍有11艘軍艦，今天已歸零。」

03：00

民調顯示，美國民眾對美國及以色列對伊朗發動空襲的支持率偏低，僅約四分之一受訪者表示支持，逾四成受訪者反對，反映民間對中東局勢的擔憂與分歧。

相闗報道：伊朗局勢僅四分一美國人支持空襲伊朗 特朗普支持度降至不足四成

02：20

以色列軍方表示，攔截了一架來自黎巴嫩的無人機，目前正對事件進行調查。

02：00

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩的空襲已造成至少52人死亡，另有逾150人受傷。

01：30

卡塔爾能源公司表示，由於設施遭軍事攻擊，已暫停液化天然氣（LNG）生產，消息公布後，歐洲及亞洲天然氣價格急升；沙特阿拉伯亦宣布暫時關閉東部拉斯坦努拉煉油廠部分設施。

相關報道 : 伊朗導彈反擊卡塔爾能源設施遇襲停產液化天然氣 沙特關閉煉油廠設施

01：10

特朗普闡述美國在伊朗行動的四大目標：摧毀伊朗導彈能力、消除其海軍實力、阻止伊朗獲得核武器，以及「確保伊朗政權不能繼續在境外武裝、資助及指揮軍隊」。

相關報道：伊朗局勢｜特朗普：軍事行動旨化解「龐大威脅」 料持續四至五周或更長

01：00

美國總統特朗普在白宮一場頒獎典禮前表示，這次行動針對伊朗政權的傳統彈道導彈計劃，此計劃增長迅速且幅度驚人，對美國及駐外部隊構成非常明顯且龐大的威脅。

00：05

美國總統特朗普表示，美軍對伊朗的軍事行動即將升級，形容「大規模攻勢尚未展開，但很快就會到來」，指行動進度較原定四周時間表「略為提前」。

相關報道：伊朗局勢｜特朗普稱或派地面部隊 透露哈梅內伊被擊斃時正開早餐會

00：00

卡塔爾國防部稱，該國部隊擊落兩架由伊朗派出的俄羅斯製SU-24戰機。聲明指，卡塔爾防空系統同時成功攔截7枚彈道導彈及攔截了5架無人機。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿聯酋航空和阿提哈德航空稱，杜拜和阿布扎比機場將在周一恢復有限度的航班營運。阿聯酋航空表示：「阿聯酋航空將於3月2日晚間開始恢復有限數量的航班運營。」兩座機場在伊朗空襲中均遭到破壞，主因是攔截無人機後墜落的碎片。扎耶德國際機場有一人死亡。

22：20



以軍擊斃真主黨情報總部負責人

以色列部隊打擊黎巴嫩全境多個真主黨目標，並表示在首都貝魯特的一次夜間空襲中，擊斃了真主黨情報總部負責人馬克萊德（Hussein Makled）。以軍指出，馬克萊德負責收集有關以軍的情報，並與真主黨高級指揮官協調策劃針對以色列的攻擊。