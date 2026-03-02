伊朗局勢｜特朗普自稱2次躲過伊朗暗殺「我先解決他」

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動空襲伊朗，殲滅包括最高領袖哈梅內伊在內的多名伊朗高層。特朗普接受ABC News華盛頓首席記者卡爾（Jonathan Karl）電話訪問時自爆曾兩度遭伊朗暗殺，表示「在他抓到我之前，我已經先解決他了」。



美國情報機構先前已掌握伊朗於2024年策劃刺殺特朗普的相關情報，卡爾的說決與此肳合。

美國政府新聞記者兼作家、ABC News華盛頓首席記者卡爾在X上發文指出，他與特朗普在通話中談到哈梅內伊身亡一事時，對方坦言「伊朗曾試圖暗殺他兩次但都失敗」。卡爾引述特朗普稱：「他們試過兩次，不過我先解決他了。」

卡爾進一步透露更多通話細節，特朗普在電話中興奮表示行動相當成功，幾乎將所有「有望接任伊朗最高領袖」的候選人一網打盡。特朗普評估，接下來的繼任者將出乎所有人意料，因為原本被看好的接班人選都已在這次行動中喪生。

