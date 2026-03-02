Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還

即時國際
更新時間：15:48 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:48 2026-03-02 HKT

美國與以色列聯手空襲伊朗引發反擊之際，一架美軍F-15戰機在科威特墜毀，據稱是意外遭友軍擊落，飛行員跳傘保命。

網傳影片顯示，在科威特上空有一架F-15戰機被擊中後墜落，隨後飛行員跳傘。據《Visegrád 24》報道，這架美軍戰機相信是遭到友軍誤擊，飛行員落地後被當地人護送至安全區域。

另外，新華社和路透社報道，美國駐科威特大使館冒出濃煙，暫時未知原因。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊「預防式打擊」斬首哈梅內伊 特朗普：軍事行動或持續四周

