美以襲伊朗 | 真主黨聲援伊朗向以國射火箭 以軍空襲黎巴嫩釀31死149傷

黎巴嫩武裝組織真主黨聲援伊朗，向以色列發射火箭，引發以色列北部多處空襲警報，以色列國防軍稱攔截其中一枚。以軍隨即反擊黎巴嫩境內的真主黨目標報復，包括首都貝魯特南郊及南黎巴嫩，並通知黎巴嫩約50個城鎮和村莊居民撤離。黎巴嫩衞生部指以軍襲擊造成至少31人死亡，149人受傷。

以軍周一（2日）在Telegram發文指出：「以色列北部多處地區響起警報後，一枚從黎巴嫩進入以色列領空的火箭已被以色列空軍攔截，另有數枚落在空曠地區。」

以軍空襲黎巴嫩境內的真主黨目標。美聯社

貝魯特南郊居民紛紛駕車逃避以軍空襲，導致交通擠塞。美聯社

以軍空襲貝魯特，引發居民駕車逃亡。美聯社

真主黨為哈梅內伊報仇

真主黨宣稱對這次攻擊負責，表示他們發射火箭和無人機是為哈梅內伊報仇，以及為了保衛黎巴嫩及其人民，並回應以色列一再的攻擊。這是自2024年11月達成旨在結束雙方一年戰爭的停火協議以來，真主黨首次宣稱對以色列發動攻擊。

真主黨早前指出，在以色列和美國對伊朗發動空襲後，真主黨有「責任」支持伊朗。

以軍打擊黎巴嫩全境目標

以色列表示，在真主黨宣稱發射火箭後，以軍已對「全黎巴嫩境內」的真主黨目標發動一波攻擊。

以軍指出：「為回應真主黨向以色列發射火箭，以色列部隊已開始打擊全黎巴嫩境內的真主黨恐怖組織目標。」

警告50城鎖及村莊居民撤離

以色列軍方周一又通知黎巴嫩約50個城鎮和村莊居民撤離，並警告真主黨武裝分子即將遭受攻擊，此前以色列遭火箭攻擊。以軍一名女發言人警告：「為了你們的安全，請立即撤離家園，並至少離開村莊1000米到開闊地區。」

黎巴嫩當局多次表示，他們不希望讓當地捲入該地區爆發的衝突，該衝突始於美以對伊朗的攻擊。