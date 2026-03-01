Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普證實哈梅內伊已身亡 指伊將領遭團滅 以軍列被殲7人名單

即時國際
更新時間：06:20 2026-03-01 HKT
發佈時間：06:20 2026-03-01 HKT

美國總統特朗普透過社交平台宣布，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已經身亡。特朗普形容哈梅內伊是「史上最邪惡的人之一」，呼籲伊朗人民「奪回國家主權」。

指情報精準鎖定 哈梅內伊辦公室遭轟炸

路透社報道，白宮發放了特朗普在海湖莊園內的「督師」照，背後有一塊展示軍事行動的講解板，國務卿魯比奧及白宮幕僚長懷爾斯等人同場，聽取匯報。

報道指，美以兩國聯合發動的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），重點打擊了伊朗軍事及政府核心據點，其中首輪空襲中已有部分導彈精準命中哈梅內伊位於德黑蘭的辦公室。特朗普在帖文中表示，哈梅內伊根本無法躲避美方與以色列密切合作的「高精密追蹤系統」，最終與多名政權領導人一同在轟炸中喪生。

不過，根據路透社報道，伊朗官方直至周日清晨，仍然否認哈梅內伊的死訊，指哈梅內伊仍在指揮作戰。

特朗普在帖文中指，伊朗軍隊中大部分指揮官已被殲滅，他說：「我們聽說，伊朗伊斯蘭革命衛隊、軍隊以及其他安全和警察部隊中的許多人已經不想戰鬥，並尋求我們的豁免權。正如我昨晚所說，現在他們可以獲得豁免權，以後他們只會面臨死刑。」

對於外界關注最高領袖身亡會否令戰火平息，特朗普在帖文說：「這種沉重且精準的轟炸將會持續，在本周內不會中斷，或是直至達到我們在整個中東、以至全球實現和平的目標為止！」

特朗普公開向伊朗人民喊話：「去接管你們的政府吧！」

列舉核武威脅 辯護軍事行動合法性

特朗普在此前一份聲明中，詳列了採取軍事行動的理據，批評伊朗一直秘密發展核計劃，並意圖製造足以威脅美國本土的導彈。他同時重申了美國自伊朗伊斯蘭共和國成立以來積壓已久的種種不滿。

另外，香港時間周日清晨5時左右，以色列軍方在社交平台表示，已確認有7名伊朗軍政高層在今次攻擊中身亡，包括：

防長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）；

最高領袖軍事局主管希拉齊（Mohammad Shirazi）；

國防委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）；

革命衛隊總司令帕克普爾（Mohammad Pakpour）；

革命衛隊情報主管阿沙迪（Saleh Asadi）；

國防創新與研究組織前主席穆扎法里尼亞（Reza Mozaffari-Nia）。

 

