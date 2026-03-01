伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗將成立臨時領導委員會

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

據央視，當地時間3月1日獲悉，伊朗最高領袖顧問拉里賈尼表示，伊朗臨時領導委員會將於3月1日成立。



伊朗國營電視台今天報道，在最高領袖哈梅內伊於美國、以色列發動的攻擊中喪生後，伊朗總統佩澤希基揚和另外兩名高層官員將在過渡期間領導國家。



法新社報道，伊朗國營電視台引述哈梅內伊顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）的話報道，佩澤希基揚（Masoud Pezeshkian）、司法總監埃傑

（Gholamhossein Mohseni Ejei）和一名來自憲法監護委員會的官員將組成 3 人小組，負責監督哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）去世後的過渡時期。

消息人士指出，哈梅內伊一旦喪命，統治機關會立即尋求任命繼任者，以彰顯穩定和延續性。不過，伊朗最高領袖的繼任程序會如何進行，目前還不是非常明確。

以色列總理內塔尼亞胡在稍早前已公開指，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世。當時伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時，被問及美國政府是否相信伊朗領導人已被殺。特朗普回答說：「我們認為這是事實。」

他又說：「是的，很多人被殺了。但我們並不了解全部情況，但確實很多人被殺了。這是一次威力巨大的打擊。」

特朗普其後發文再次證實，哈梅內伊已在美國和以色列空襲行動中死亡。

據路透社報道，在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。