伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

以色列總理內塔尼亞胡在稍早前已公開指，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世。當時伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。

在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。路透社

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時，被問及美國政府是否相信伊朗領導人已被殺。特朗普回答說：「我們認為這是事實。」他又說：「是的，很多人被殺了。但我們並不了解全部情況，但確實很多人被殺了。這是一次威力巨大的打擊。」

據路透社報道，在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。