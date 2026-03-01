Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事

即時國際
更新時間：04:42 2026-03-01 HKT
發佈時間：04:42 2026-03-01 HKT

路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

以色列總理內塔尼亞胡在稍早前已公開指，有很多跡象表明，伊朗最高領袖哈梅內伊已經去世。當時伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，他「無法確認」在美國和以色列襲擊目標中，伊朗高層領導人是否安然無恙。

此前，伊朗外長阿拉格齊接受美國全國廣播公司（NBC）訪問表示，據他所知，哈梅內伊「仍然活著」，但伊朗可能損失了一兩名指揮官。

在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。路透社
在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。路透社
路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。
路透社引述以色列官員指，已找到哈梅內伊的遺體，證實他已經死去。不過伊朗方面表示，哈梅內伊「仍在指揮戰事」（commanding the field）。

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時，被問及美國政府是否相信伊朗領導人已被殺。特朗普回答說：「我們認為這是事實。」他又說：「是的，很多人被殺了。但我們並不了解全部情況，但確實很多人被殺了。這是一次威力巨大的打擊。」

據路透社報道，在伊朗首都德黑蘭，衛星影像顯示，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗最高領袖哈梅內伊的住所冒出滾滾黑煙，損毀嚴重。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:43
伊朗局勢︱杜拜棕櫚島酒店疑被飛彈碎片擊中 入口起火冒濃煙・有片
即時國際
6小時前
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱特朗普：哈梅內伊已死 對伊朗軍事行動至少持續一星期︱不斷更新
即時國際
剛剛
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
路透社
伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事
即時國際
1小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
19小時前
蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？
蔡思貝官方資料被TVB刪除疑正式離巢  曾被封「最不受歡迎視后」  傳獲猛人照顧準備嫁人？
影視圈
9小時前
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
13小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
22小時前