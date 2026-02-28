伊朗局勢｜施紀賢證實派英軍戰機赴中東：配合盟國展開防禦行動

中東局勢急劇惡化，英國首相施紀賢周六（28日）發表電視講話，證實英國戰機今日已進駐中東領空。他強調，此舉是區域協調防禦行動的一部分，旨在保護英國國民、國家利益及盟友安全。

促伊朗放棄武器發展計劃

施紀賢指出，英國在該地區擁有多樣化的防禦能力，並於近期進一步加強。目前，英國駐中東基地的保護及人員防護已提升至最高級別。政府正全力聯繫區內的英國國民，並提供一切可行支援。

在外交層面上，施紀賢表示已與「E3」成員國（英國、德國、法國）及中東多國領袖溝通。他強調，當務之急是防止局勢進一步升級，並重新回到外交談判桌上，以保障平民生命及區域和平。

施紀賢在講話中直接向伊朗喊話，指德黑蘭政府應立即停止打擊行動、放棄武器發展計劃，並停止對伊朗人民的暴力壓迫。他直言：「這是重返談判桌的唯一路徑。」

倫敦爆發集會 民眾慶祝軍事行動

與此同時，倫敦街頭出現多場集會。大批民眾聚集在唐寧街首相府外，部分人手持代表伊朗舊王朝的「獅子與太陽」旗幟，表達對現政權的反對。有集會人士更高舉前伊朗皇太子巴列維（Reza Pahlavi）的照片。

在伊朗駐倫敦大使館外，更有移英伊朗人舉行慶祝活動。現場氣氛熱烈，部分民眾高喊「伊朗萬歲、以色列萬歲」等口號。巴列維的堂弟大衛·巴列維（Davoud Pahlavi）亦現身集會，引起支持者一陣起鬨。有集會人士現場飲用波斯傳統私釀烈酒慶祝，但亦有人擔心身在伊朗家鄉的親友，指自昨晚起已與家人失聯。