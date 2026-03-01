Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美以發動「史詩怒火」突襲伊朗　南部小學遭炸毀至少釀150死

即時國際
更新時間：22:31 2026-02-28 HKT
發佈時間：03:45 2026-03-01 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。伊朗首都德黑蘭市中心及多處地方發生爆炸，冒出濃煙，伊朗及後反擊，向以色列發射多枚導彈，並空襲美國在中東的多個軍事基地。

相關新聞：伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新

美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社
美以向伊朗發動軍事行動。法新社

據伊朗媒體，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。

踏入周日凌晨，傳出遇難者人數一度上升至85人。其後伊朗外交部表示，遇難人數估計為150人至160人。

相關新聞：伊朗局勢︱在伊華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱特朗普：哈梅內伊已身亡 伊媒證哈梅內伊女兒及孫喪生︱不斷更新
即時國際
38分鐘前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
路透社
伊朗局勢｜以色列官員：哈梅內伊已死並找到遺體  伊朗：他仍在指揮戰事
即時國際
4小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT
兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代
兩會2026．小百科︱一文睇清「十五五」是甚麼   「五年規劃」始於建國一窮二白時代
即時中國
9小時前
00:43
伊朗局勢︱杜拜棕櫚島酒店疑被飛彈碎片擊中 入口起火冒濃煙・有片
即時國際
9小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
23小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
2026-02-28 09:00 HKT