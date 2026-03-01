伊朗局勢︱美以發動「史詩怒火」突襲伊朗 南部小學遭炸毀至少釀150死
更新時間：22:31 2026-02-28 HKT
發佈時間：03:45 2026-03-01 HKT
中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動。伊朗首都德黑蘭市中心及多處地方發生爆炸，冒出濃煙，伊朗及後反擊，向以色列發射多枚導彈，並空襲美國在中東的多個軍事基地。
據伊朗媒體，在美國和以色列軍事行動中遭襲的伊朗小學死亡人數升至約70人，另有90餘人受傷。
踏入周日凌晨，傳出遇難者人數一度上升至85人。其後伊朗外交部表示，遇難人數估計為150人至160人。
