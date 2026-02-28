Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

疑美國施壓 智利拒讓中國海軍醫院船提供服務

即時國際
更新時間：18:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-28 HKT

中國海軍「絲綢方舟」醫院船2月25日抵達智利港口城市瓦爾帕萊索水域後，智利以未經授權為由，拒絕讓「絲路方舟」為當地人民提供醫療服務。外電稱，有關決定正值美國就一項擬議中的海底電纜項目，向智利加碼施壓之時。

「絲路方舟」號自去年9月5日起航，執行「和諧使命-2025」海外人道主義醫療服務任務，航跡跨越南太與拉美，計劃到訪10多個國家，歷時兩百餘天。該船於2月25日抵達智利港口城市瓦爾帕萊索水域。

提供醫療服務的「絲路方舟」。
提供醫療服務的「絲路方舟」。
提供醫療服務的「絲路方舟」。
提供醫療服務的「絲路方舟」。
提供醫療服務的「絲路方舟」。
提供醫療服務的「絲路方舟」。

智利衛生部稱，醫院船去年底向智利外交部提出在船上為當地居民提供醫療服務的申請，經智方審核後決定不予以授權，因為根據智利衛生條例，只允許在智利獲得專業認證的醫療人員提供醫療服務。

路透社報道稱，智利此番拒絕，與美國近期的持續施壓不無關係。因中企參與建設連接智利與香港的海底光纜項目，美國政府此前對3名智利官員實施簽證制裁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
21分鐘前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
12小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
玻利維亞運鈔機墜毀，造成15死30傷。美聯社
00:58
玻利維亞運鈔機墜毀15死30傷 民眾瘋搶散落鈔票 軍警發射催淚彈驅趕
即時國際
5小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
7小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
9小時前