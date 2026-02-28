德國總理訪華︱感慨國內生產力不行 默茨回國演講：「看看中國有多努力」

德國總理默茨2月26日走訪杭州宇樹科技等中國科企後，結束為期兩天的中國首次訪問。返回柏林後，他27日在一場公開演講，直言此次中國之行讓他深刻感受到，「德國生產力不行了，看看中國有多努力」。

當地時間2月27日，默茨在回到德國後發表演講，期間不停搖動高大的身體，激動地說：「我們現在的競爭力已經不夠強了。每個人都說『我已經做了很多』，這固然沒錯。但如果你剛從中國回來，就會更深刻地感受到，憑借所謂的『工作與生活的平衡』，以及每周四天的工作制，已經無法維持德國的長遠的繁榮。」

近年來，中國產業實力不斷崛起，著實令老牌工業強國德國的危機感與日俱增。德國政界及企業對中國的態度也出現分歧。

「現在我們必須加倍努力了！」默茨表示，「中國已躋身世界大國行列，我們的對華政策必須考慮到這一點。今天，沒有人可以繞開中國，如果沒有北京的參與，重大的國際政治問題就無法得到解決。」默茨並補充道，中德應攜手共同應對全球性挑戰。