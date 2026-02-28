伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新

伊朗局勢急轉直下，美聯社報道，以色列國防部長稱該國已襲擊伊朗並宣布進入緊急狀態。最新消息指，伊朗最高領袖辦公室附近遇襲，暫未知傷亡數字。較早前，新華社報道，德黑蘭市中心傳出爆炸聲。與此同時，以色列全境響起警報。伊朗法爾斯通訊社報道，多枚飛彈擊中德黑蘭大學街及共和國廣場地區。

美以軍行動籌備數用

美以向伊朗發動軍事行動。法新社

15：10

中國駐伊朗大領館通報，當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全形勢極為嚴峻復雜。中國駐伊朗使領館特別提醒在伊中國公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急情況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。



15：07

對伊朗發動軍事行動後，美國官員稱，空襲旨在摧毀伊朗的安全機構，預計對該國的空襲範圍將非常廣泛。



15：04

BNO新聞報道，卡塔爾多哈聽到了警報聲。央視報道，巴勒斯坦方面消息稱，以色列戰機在巴勒斯坦上空頻繁活動。



15：00

伊朗媒體稱，德黑蘭東部和西部部分地區手機通信線路已被切斷，部分區域的互聯網連接出現減弱。

伊朗總統府成目標

14：57

央視報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓

14：55

當地官員：伊朗最高領袖哈梅內伊不在德黑蘭，已被轉移至安全地點。



14：49

一名以色列安全官員稱，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。據以色列媒體援引安全人士報道，兩國已為此籌備數月。



伊朗約30個目標遭攻擊

14：40

伊朗首都德黑蘭聽到三聲巨大爆炸聲。以色列國防部長卡茨說已對伊朗發動「先發制人」攻擊，並宣布以色列全境進入緊急狀態。

以色列媒體報道說，伊朗約30個目標遭到攻擊。



以色列國防軍說，以色列全境拉響警報，他們直接向手機用戶發送了預警指示，要求民眾停留在避難所附近。

14：20

較早前，由於美伊在日內瓦舉行的最新一輪核談判未能取得突破，中國與美國已罕見地接連發布緊急通知，敦促本國公民盡快撤離伊朗及以色列等地區，引發外界對區域衝突風險的擔憂。

