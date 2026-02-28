Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魯比奧將訪以色列商伊朗議題 美更新以國旅遊警示 允非必要人員離境

更新時間：10:32 2026-02-28 HKT
發佈時間：10:32 2026-02-28 HKT

美伊局勢持續緊張之際，美國國務院周五（27日）宣布，國務卿魯比奧將於3月2日至3日訪問以色列，討論包括伊朗問題、黎巴嫩局勢，以及推進總統特朗普提出的加沙「20點計劃」等地區優先事項。與此同時，美國駐以色列大使館當天發聲明說，由於安全風險加劇，國務院批准美駐以使館非必要人員及其家屬撤離以色列。

國務院發聲明說，美國駐以使館可能在不事先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府僱員及其家屬前往以色列的某些地區，包括耶路撒冷老城和約旦河西岸。建議相關人員在當前仍有商業航班運營的情況下離開以色列。

美國國務院批准美駐以使館非必要人員及其家屬撤離以色列。新華社
美國國務院批准美駐以使館非必要人員及其家屬撤離以色列。新華社
中東局勢緊張，美航母「福特號」已進入以色列水域。美聯社
中東局勢緊張，美航母「福特號」已進入以色列水域。美聯社
美國總統特朗普可能對伊朗發動攻擊。美聯社
美國總統特朗普可能對伊朗發動攻擊。美聯社

2月23日，美國國務院發表聲明說，鑑於當前黎巴嫩首都貝魯特安全局勢，要求美國駐黎巴嫩使館非必要人員及其家屬撤離黎巴嫩。

土耳其取消飛德黑蘭航班

由於中東局勢緊張，美國總統特朗普可能對伊朗發動攻擊，德國「強烈」建議國民勿前往以色列，土耳其也取消多班飛往德黑蘭航班。

土耳其伊斯坦布爾機場周五晚取消多班飛往德黑蘭的航班。

伊斯坦布爾機場表示，土耳其航空（Turkish Airlines）及2家伊朗航空公司飛往伊朗首都的航班均已取消。

此外，一班原訂28日（周六）清晨飛往伊朗北部大不里士的土耳其航空班機也已取消。

傳美民大舉離開伊拉克

阿拉伯衛星電視台周五引述安全消息人士報道，美國公民於過去幾小時內大舉離開伊拉克。

另據新華社英文官網，沙特地阿拉伯新聞頻道哈達斯電視台報道，過去24小時期間，大量美國公民經巴格達國際機場離開伊拉克。

英撤駐伊朗人員

據報導，美國駐巴格達大使館已進行一次緊急撤離演習。對於相關離境消息，伊拉克或美國當局仍未正式證實。

英國外交、國協及發展部（FCDO）周五在社交媒體X發文指出，有鑑於當前安全情勢，已採取預防措施，暫時撤離駐伊朗英國人員，大使館將繼續以遠端方式運作。

