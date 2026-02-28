Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿曼：伊朗允永不擁有可製核彈材料 特朗普：將在伊朗問題上作「重大決定」

更新時間：09:24 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:24 2026-02-28 HKT

為美國和伊朗居中斡旋的阿曼外相巴德爾周五（27日）前往華盛頓，與美國副總統萬斯磋商有關議題。巴德爾其後在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中表示，伊朗已同意「永遠不再擁有可製造核彈的核材料」。而美國總統特朗普周五在德州一項活動上表明，將在伊朗問題上作出「重大決定」。特朗普希望伊朗徹底停止鈾濃縮活動，指伊朗「擁有那麼多石油，就根本沒有必要進行鈾濃縮」。

美國與伊朗的第3輪間接談判周四（26日）在瑞士日內瓦舉行，今次談判由阿曼斡旋。巴德爾說，美伊談判取得「顯著進展」，「技術層面的討論」將於下周在奧地利首都維也納舉行。

特朗普在出發前往德州前，向傳媒表達對伊朗局勢的不滿。美聯社
特朗普結束德州活動後，將返回佛羅里達州海湖莊園度過周末。美聯社
美國總統特朗普周五（27日）在白宮受訪時表示，伊朗至今仍拒絕按美方要求放棄研發核武，警告稱「有時不得不」訴諸武力。美聯社
美軍最大航母福特號」於周五抵達以色列水域。美聯社

伊朗盡可能降低濃縮鈾濃度

巴德爾說，伊朗現有的濃縮鈾將被「盡可能降低純度」，並「轉化為燃料，而且這種燃料的轉化是不可逆轉的」。伊朗還願意允許國際原子能機構的核查人員「全面進入」其核設施，以核實協議條款。他說，如果達成一項「公平且可持續」的協議，他對美國的核查人員在某個階段也能獲准進入伊朗的核設施「相當有信心」。

被問及是否認為已取得足夠進展以避免美國對伊朗動武時，巴德爾回答說：「我希望如此。」

巴德爾說，相信美伊雙方「都非常認真地想達成協議」。他暗示協議可能很快達成，不過雙方可能需要３個月落實協議條款。

阿曼外相：和平近在咫尺

巴德爾周五在華盛頓與美國副總統萬斯舉行會談。會談後，巴德爾在社交媒體上發文說，他與萬斯分享了美伊之間正在進行的談判細節以及迄今為止取得的進展，並期待未來幾天取得進一步進展。他同時指出：「和平近在咫尺。」

特朗普周五在德州一項活動上表明，將在伊朗問題上作出「重大決定」。他說：「我們有一個重大決定要做，這並不容易。我更願意和平解決，但我想告訴你，這些人非常危險，且難以相處。」他還說，伊朗想達成協議，但必須達成「有意義的協議」。

特朗普：有時候不得不動武

特朗普當天較早前說，他「不滿意」當前伊朗核談判進展，但尚未就是否對伊朗發動軍事打擊作出最終決定。他在離開白宮時對記者說，談判中，伊朗不願意向美國提供美方「應得的東西」，他「很不滿意」。

特朗普說，美國尚未就是否對伊朗動武作出最終決定，將觀察「進一步談判後會發生什麼」。

他還強調，他不想動武，「但有時候不得不這麼做」，並重申不允許伊朗擁有核武器。

「福特號」抵以色列水域

美軍最大航母「福特號」已於周五抵達以色列水域，與已在波斯灣部署的林肯號」共同構成雙航母戰鬥群；約20架美軍加油機同日抵達以色列本·古里安機場。

美國駐以色列大使館同日發公告稱，出於安全風險考慮，美國國務院已批准駐以使團非緊急人員及家屬撤離。美駐以大使赫卡比敦促相關人員，如要離開以色列，務必當天離開。

包括中國在內的其他多國或是呼籲本國公民撤離、或是召回駐伊朗外交人員，國際航空公司宣布暫停相關航班。

