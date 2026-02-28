Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普批伊方仍堅持擁核 警告「有時不得不 」動武

即時國際
更新時間：04:35 2026-02-28 HKT
發佈時間：04:35 2026-02-28 HKT

中東緊張局勢再度升溫。美國總統特朗普周五（27日）在白宮受訪時表示，伊朗至今仍拒絕按美方要求放棄研發核武，他對此感到失望，警告稱「有時不得不」訴諸武力。

阿曼外長急赴華盛頓見萬斯 

特朗普在出發前往德州前，向傳媒表達對伊朗局勢的不滿。他稱，美國擁有全球最強大的軍事力量，「我希望不必動用武力，但有時不得不這樣做」。

就在周四（26日），美國總統特使威特科夫與特朗普女婿庫什納，在日內瓦與伊朗代表進行磋商，惟未能取得實質進展。隨着外交路徑受阻，美軍在中東的部署持續加強，全球最大航母「福特號」目前已進駐以色列對開海域，震懾意味濃厚。

儘管氣氛凝重，外交轉圜餘地仍未完全消失。當地時間27日，阿曼外交大臣巴德爾在華盛頓會見美國副總統萬斯。據央視報道，阿曼外交部消息指，雙方回顧了在阿曼斡旋下舉行的美伊間接談判取得的進展，以及圍繞達成一項公正、可持續的核協議、確保伊朗核計劃和平性質所開展的外交努力。

巴德爾表示，談判迄今已取得「關鍵、重要且前所未有的進展」，有望爲達成預期協議奠定基礎，「和平近在咫尺。」

特朗普透露，他將於周五稍後時間參與更多關於伊朗問題的討論，但未有具體說明會面人選。

白宮內部心態悲觀 認清戰爭難度

路透社引述白宮知情人士指，特朗普對目前的軍事及外交選項已有清晰認知。消息人士分析，白宮內部普遍認為，對伊朗開戰的複雜程度及後果，遠超於處理委內瑞拉等地區問題。然而，由於德黑蘭立場強硬，美方內部對短期內達成談判成果持悲觀態度，形容現時「無人感到樂觀」。

特朗普結束德州活動後，將返回佛羅里達州海湖莊園度過周末。

