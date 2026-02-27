Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿富汗攻擊巴基斯坦邊境擊斃士兵 首都疑遭反擊傳爆炸巨響及槍聲

阿富汗塔利班政府表示，為回應巴基斯坦軍方多次侵犯，於當地周四（26日），阿富汗軍隊對巴基斯坦軍事基地及設施發動大規模進攻行動，而巴基斯坦軍方揚言反擊。至27日凌晨2時許，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似遭到轟炸。

法新社引述阿富汗東部庫納爾省（Kunar）省長辦公室指，有軍事行動正在進行。另有報道指，武裝部隊在其他多個省分亦採取了行動，包括對巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）多處地點開火。

塔利班政府發言人告訴法新社，阿富汗部隊在兩小時內奪下超過15個巴基斯坦哨所。穆賈希德表示：「數十名巴基斯坦士兵遭擊斃，我們已將10具遺體運送至庫納爾省及其他地區。還有數人受傷被俘。」

不過，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的發言人稱「沒有巴基斯坦的哨所被奪或受損」，並稱巴國部隊已進行報復，對邊界另一側「造成重大損失」。

新華社報道，27日凌晨2時10分左右，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似有飛機飛過的聲音，後續仍有零星槍聲。

