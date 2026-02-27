Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿富汗夜襲邊境擊斃士兵 巴基斯坦宣布：全面開戰

即時國際
阿富汗塔利班政府表示，為回應巴基斯坦軍方多次侵犯，於當地周四（26日）晚間，阿富汗軍隊對巴基斯坦軍事基地及設施發動大規模進攻行動，而巴基斯坦軍方揚言反擊。至27日凌晨2時許，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似遭到復報轟炸。

路透社報道，週四晚間，巴基斯坦和阿富汗邊防部隊發生衝突。此前，塔利班對巴基斯坦設施發動了其所謂的報復性襲擊，導致雙方緊張局勢急劇升級。巴基斯坦官員表示，阿富汗部隊向巴基斯坦西北部山區哨所開火，引發了兩個多小時的戰鬥，隨後巴基斯坦軍隊進行了還擊。

阿富汗安全部隊發布的影片顯示，悍馬軍車在夜間行駛在漆黑的山區，槍火閃爍。背景中可以聽到持續不斷的自動射擊聲。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱，約有40名巴基斯坦士兵在庫納爾省喪生，15個哨所被奪。

不過，巴基斯坦總理發言人穆沙拉夫在發給路透社的短信中表示：「截至晚上11時20分，不僅沒有巴基斯坦哨所被佔領或損毀，而且巴基斯坦軍隊已對邊境另一側的塔利班造成了重大打擊。」報道引述巴基斯坦安全部門消息人士則稱，有22名塔利班人員被打死，數架四軸飛行器被擊落。

巴基斯坦安全部門發布的另一段影片顯示，曳光彈劃過類似的荒涼山區，持續的自動射擊聲在山谷間迴盪。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）強硬宣布，巴國的耐心已經耗盡，「現在雙方就是公開戰爭（open war）」，接下來將是一場激烈的對決。

新華社報道，27日凌晨2時10分左右，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似有飛機飛過的聲音，後續仍有零星槍聲。

這條長達2600公里（1615英里）的邊境線上的衝突，是繼去年10月致命衝突之後，脆弱的停火協議再次面臨威脅。

本週早些時候，塔利班警告稱，對於巴基斯坦週末對阿富汗東部省份巴基斯坦塔利班運動（TTP）和呼羅珊伊斯蘭國武裝分子營地發動的空襲，將會做出「適當且有控制的回應」。

 

