巴基斯坦向阿富汗宣戰 國防部長：國家耐性已耗盡

巴基斯坦與阿富汗的邊境衝突急劇惡化。路透社報道，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）於周五（27日）發表言論，直言巴基斯坦已與鄰國阿富汗處於一場「公開戰爭」（open war）之中，並宣告伊斯蘭堡（巴基斯坦）的耐性已經耗盡。



阿富汗塔利班政府早前表示，為回應巴基斯坦軍方多次侵犯，於當地周四（26日）晚間，阿富汗軍隊對巴基斯坦軍事基地及設施發動大規模進攻行動，而巴基斯坦軍方揚言反擊。至27日凌晨2時許，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似遭到復報轟炸。

路透社報道，週四晚間，巴基斯坦和阿富汗邊防部隊發生衝突。此前，塔利班對巴基斯坦設施發動「報復性襲擊」，導致雙方緊張局勢急劇升級。巴基斯坦官員表示，阿富汗部隊向巴基斯坦西北部山區哨所開火，引發了兩個多小時的戰鬥，隨後巴基斯坦軍隊進行了還擊。

阿富汗安全部隊發布的影片顯示，悍馬軍車在夜間行駛在漆黑的山區，槍火閃爍。背景中可以聽到持續不斷的自動射擊聲。



阿富汗塔利班政府發言人周五（27日）凌晨證實，首都喀布爾及另外兩個省份，遭到巴基斯坦軍隊的空襲。巴基斯坦軍方消息人士則向新華社透露，此次空襲旨在回應阿富汗方面早前的攻擊，行動已摧毀阿方多個重要軍事設施。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交媒體上表示，喀布爾、坎大哈省和帕克蒂亞省的部分地區，於27日凌晨遭到巴基斯坦空襲，但暫未有傷亡報告。

巴基斯坦軍方消息人士稱，空襲行動是為了回應阿富汗方面於26日晚攻擊巴方邊境哨所的行為。巴軍空襲摧毀了阿富汗方面的多處指揮所、彈藥庫及後勤基地。消息人士更透露，喀布爾遇襲後，阿富汗方面曾請求停火，但巴方決定繼續空襲，直至完全達成軍事目標。



塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱，約有40名巴基斯坦士兵在庫納爾省喪生，15個哨所被奪。

新華社報道，27日凌晨2時10分左右，阿富汗首都喀布爾市中心傳出爆炸巨響，疑似有飛機飛過的聲音，後續仍有零星槍聲。

這條長達2600公里（1615英里）的邊境線上的衝突，是繼去年10月衝突之後，脆弱的停火協議再次面臨威脅。