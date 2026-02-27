Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰寺廟主持驚爆與6女有染 「爭夫」毆鬥片瘋傳揭發 疑富貴供養情婦整容開舖

更新時間：04:44 2026-02-27 HKT
發佈時間：04:44 2026-02-27 HKT

泰國暖武里府（Nonthaburi）爆出震驚佛教界的荒唐性醜聞。當地知名寺廟布亞觀寺（Wat Bua Kwan）住持「Ajarn A」被揭發與多名女子長期維持不正當關係。事件源於一段「兩女爭夫」的鬥毆短片在網上瘋傳，揭開這名僧侶背後的風流帳。迫於輿論壓力，涉事住持已於24日正式還俗並隨即「人間蒸發」。

「正宮」寺外怒擊小三 揭手機藏露骨簡訊

根據泰媒《Khaosod》和《TOP NEWS》等報道，整宗醜聞的導火線是一段在網路上爆紅的衝突影片。一名自稱為住持元配、名為「蓬（Pong）」的女子，在寺廟附近與另一名被指為「小三」的女子爆發激烈口角及肢體衝突。Pong憤怒指控，她在住持的手機中發現與小三的露骨簡訊，更揭發住持長期向對方匯款，並頻繁在寺外私會。儘管被對質女子辯稱已有男友，但二人最終還是打起上來。

另一段視頻則顯示，一名相信是元配「蓬」的女子與住持發生爭吵，並要求他在眾女中作出選擇。

隨着事件持續發酵，媒體挖出更驚人的內情。據報，與該名住持有染的女性名單多達六人，除了上述兩女，還包括佛像鑄造廠的女老闆、兩名經常在寺廟出入的義工，以及一名已離職的緬甸籍員工。

佛門變提款機 小三傳私密照換錢

據悉，小三在急需用錢時，便會傳送私密照片予住持以換取金錢，而住持亦對其「照顧有加」。

網上還流傳，涉事住持動用資金大肆揮霍於「情婦」身上，包括資助其中一人開設髮廊，甚至為四名女子支付昂貴的整容手術費用。

泰國高僧素安凱寺代表批評，涉事僧侶自以為是傳說中風流不羈的「坤平將軍」轉世，行徑令佛門蒙羞，促請信徒在信仰中保持智慧。

泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）於本周一（23日）正式介入。暖武里府僧侶長官證實，涉事住持在醜聞曝光後已於24日參加還俗儀式，脫下袈裟結束僧侶生涯。據廟內其他僧侶透露，住持還俗後僅留下一句「幫我照顧好這座廟」便失去聯絡。

目前，有關部門正嚴肅跟進此案，重點調查寺廟的財務往來，以及住持資助多名女性的資金來源是否涉及挪用公款。當局表示，會將此案紀錄在案，並向高階僧侶官員呈報，以挽回公眾對佛教界的信心。

 

