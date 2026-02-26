日本關西機場中國旅客跌58% 台韓泰旅客人數逆勢急升
更新時間：13:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:30 2026-02-26 HKT
日本關西國際機場公佈最新營運概況，受政治因素及旅遊警示影響，今年1月份的中國航線旅客人數出現「斷崖式」下跌，較去年同期減近60%。雖然最大客源受挫，但受惠於台灣、南韓及東南亞旅客的強勁增長，機場整體的入境旅遊需求仍維持良好韌性。
中國航線旅客僅剩27萬
根據關西機場公司25日發佈的數據，1月份國際航線的中國旅客數僅約27萬人次，同比大幅減少58%。共同社分析指出，中國政府近期呼籲民眾避免赴日旅遊，是導致旅客人數縮減的主因。受此拖累，關西機場國際航線總旅客人數下降約10%，其中外國旅客總數約為162萬人，減少15%。
台韓及東南亞客源顯著上升
數據顯示，來自台灣、南韓及東南亞的旅客數量顯著上升，與此同時，搭乘國際航班的日本旅客也增加15%，反映當地出境旅遊市場正逐步復甦。除國際航線外，關西機場國內航線旅客亦微跌7%。綜合各項數據，該機場1月總旅客數約為256萬人，整體下降9%。
關西機場是位於日本大阪府的大型國際機場，為京阪神都會區乃至近畿地方的主要聯外國際機場，與神戶機場、大阪國際機場並列為關西地方三大機場。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
2026-02-25 13:42 HKT