日本關西機場中國旅客跌58%　台韓泰旅客人數逆勢急升

日本關西國際機場公佈最新營運概況，受政治因素及旅遊警示影響，今年1月份的中國航線旅客人數出現「斷崖式」下跌，較去年同期減近60%。雖然最大客源受挫，但受惠於台灣、南韓及東南亞旅客的強勁增長，機場整體的入境旅遊需求仍維持良好韌性。

中國航線旅客僅剩27萬

根據關西機場公司25日發佈的數據，1月份國際航線的中國旅客數僅約27萬人次，同比大幅減少58%。共同社分析指出，中國政府近期呼籲民眾避免赴日旅遊，是導致旅客人數縮減的主因。受此拖累，關西機場國際航線總旅客人數下降約10%，其中外國旅客總數約為162萬人，減少15%。

關西國際機場1月份的中國航線旅客人數較去年同期減近60%。(法新社)

台韓及東南亞客源顯著上升

數據顯示，來自台灣、南韓及東南亞的旅客數量顯著上升，與此同時，搭乘國際航班的日本旅客也增加15%，反映當地出境旅遊市場正逐步復甦。除國際航線外，關西機場國內航線旅客亦微跌7%。綜合各項數據，該機場1月總旅客數約為256萬人，整體下降9%。

關西機場是位於日本大阪府的大型國際機場，為京阪神都會區乃至近畿地方的主要聯外國際機場，與神戶機場、大阪國際機場並列為關西地方三大機場。