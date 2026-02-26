Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜傳白宮傾向以色列先攻伊朗　美軍重兵壓境背後盤算流出

即時國際
更新時間：12:55 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:55 2026-02-26 HKT

中東戰雲密佈，據美媒披露，華府高層正私下討論一項驚人策略，讓以色列率先對伊朗發動打擊，藉此誘使德黑蘭反擊，為美軍隨後展開的大規模「滅國級」軍事行動製造民意藉口。與此同時，美軍已在中東展開自伊拉克戰爭以來最大規模的兵力集結。

美方謀求「名正言順」開戰

美國政治新聞網POLITICO引述內部消息指，特朗普團隊正盤算一項「政治考量」。由於民調顯示，美國民眾雖支持推翻伊朗政權，卻不願承擔美軍傷亡，因此幕僚提議由以色列「鳴第一槍」。

一旦伊朗報復，美國便能以「保衛盟友」及「自衛」為由展開全面空襲，降低政治風險。白宮發言人凱利（Anna Kelly）僅稱「只有特朗普知道他可能做或不做甚麼」。以色列駐美大使館則是拒絕置評。

相關報道：伊朗局勢︱印度強烈呼籲 所有該國公民盡快離開

特朗普團隊正盤算一項「政治考量」。(美聯社)
特朗普團隊正盤算一項「政治考量」。(美聯社)

兩大隱憂牽動大局

儘管主戰派聲音高漲，但白宮內部仍有兩大核心顧慮。首先是軍火儲備的消耗問題，華府擔憂若在中東陷入持久戰，美軍戰略資源被掏空，可能為中國武力奪取台灣提供絕佳的「窗口期」。其次是伊朗的反擊能力，美軍在中東多個據點並無「鐵穹」系統保護，若展開政權更迭規模的攻擊，美軍傷亡恐怕難以估計。

相關報道：伊朗局勢︱美知情人士爆料　特朗普或數日內發動「初步打擊」

若美國展開政權更迭規模的攻擊，美軍傷亡恐怕難以估計。(美聯社)
若美國展開政權更迭規模的攻擊，美軍傷亡恐怕難以估計。(美聯社)

「猛禽」戰機首駐以色列

美軍目前已在中東集結兩個航母打擊群及數十架尖端戰機，規模之大為2003年以來首見。12 架F-22「猛禽」戰鬥機已進駐以色列，這是美軍首次在該國部署作戰飛機。官員透露，打擊目標清單已鎖定伊朗核設施、導彈基地，甚至包括針對最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「斬首行動」，務求一舉癱瘓德黑蘭指揮中樞。

在軍事施壓的同時，特朗普亦未完全關上外交大門。白宮特使魏特科夫（Steve Witkoff）、總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），預計於26日在日內瓦與伊朗代表進行最後協商。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前