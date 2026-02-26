伊朗局勢｜傳白宮傾向以色列先攻伊朗　美軍重兵壓境背後盤算流出

中東戰雲密佈，據美媒披露，華府高層正私下討論一項驚人策略，讓以色列率先對伊朗發動打擊，藉此誘使德黑蘭反擊，為美軍隨後展開的大規模「滅國級」軍事行動製造民意藉口。與此同時，美軍已在中東展開自伊拉克戰爭以來最大規模的兵力集結。

美方謀求「名正言順」開戰

美國政治新聞網POLITICO引述內部消息指，特朗普團隊正盤算一項「政治考量」。由於民調顯示，美國民眾雖支持推翻伊朗政權，卻不願承擔美軍傷亡，因此幕僚提議由以色列「鳴第一槍」。

一旦伊朗報復，美國便能以「保衛盟友」及「自衛」為由展開全面空襲，降低政治風險。白宮發言人凱利（Anna Kelly）僅稱「只有特朗普知道他可能做或不做甚麼」。以色列駐美大使館則是拒絕置評。

特朗普團隊正盤算一項「政治考量」。(美聯社)

兩大隱憂牽動大局

儘管主戰派聲音高漲，但白宮內部仍有兩大核心顧慮。首先是軍火儲備的消耗問題，華府擔憂若在中東陷入持久戰，美軍戰略資源被掏空，可能為中國武力奪取台灣提供絕佳的「窗口期」。其次是伊朗的反擊能力，美軍在中東多個據點並無「鐵穹」系統保護，若展開政權更迭規模的攻擊，美軍傷亡恐怕難以估計。

若美國展開政權更迭規模的攻擊，美軍傷亡恐怕難以估計。(美聯社)

「猛禽」戰機首駐以色列

美軍目前已在中東集結兩個航母打擊群及數十架尖端戰機，規模之大為2003年以來首見。12 架F-22「猛禽」戰鬥機已進駐以色列，這是美軍首次在該國部署作戰飛機。官員透露，打擊目標清單已鎖定伊朗核設施、導彈基地，甚至包括針對最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「斬首行動」，務求一舉癱瘓德黑蘭指揮中樞。

在軍事施壓的同時，特朗普亦未完全關上外交大門。白宮特使魏特科夫（Steve Witkoff）、總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner），預計於26日在日內瓦與伊朗代表進行最後協商。

