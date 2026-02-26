Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩稱若安全受威脅或「徹底毀滅」南韓　同時向美遞橄欖枝

更新時間：10:35 2026-02-26 HKT
發佈時間：10:35 2026-02-26 HKT

北韓領導人金正恩在勞動黨全國代表大會上，再次發出強硬的核武威脅。據北韓官媒週四報道，金正恩稱若北韓安全受到威脅，可能會「徹底毀滅」南韓，並重申拒絕與首爾當局接觸。然而，在對美關係上，他則留有餘地，表示只要華盛頓放棄「敵對政策」，兩國仍有和平共處的空間。

研發水下發射核導彈

在為期數日的黨代會總結中，金正恩要求軍方加快開發新型武器系統，以鞏固其「核大國」地位。重點項目包括研發可從水下發射的洲際彈道導彈（ICBM），以及擴大針對南韓的戰術核武器庫，如核炮彈和短程導彈。他強調，北韓的核地位已是「永久性鞏固」，不再具備談判空間。

稱美朝關係「取決於美方態度」

儘管對南韓語氣兇狠，但金正恩對美國的態度則顯得較為審慎。他表示，雖然維持對美「最堅硬立場」，但若美國撤銷制裁及軍事壓力等「敵對政策」，雙方並非不能和睦相處。他又稱，未來是「和平共處」還是「永久對抗」，完全取決於美方的選擇。

平壤正分散外交風險

分析指出，金正恩近期雖然優先發展與俄羅斯的關係，包括派遣數千名士兵支援烏克蘭戰事以換取技術援助，但他仍希望保持外交靈活性。隨着俄烏戰爭可能出現變化，北韓對俄羅斯的戰略價值或會下降，因此金正恩此時向美國釋放對話信號，旨在長遠謀求減輕制裁，並爭取美國默認其核武國家身份。
 

