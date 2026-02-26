關稅案｜美貿易代表：對華稅率擬維持35%至50%

美國最高法院日前裁決總統特朗普政府的「全球關稅」違法，特朗普其後宣布以10%全球關稅取代現有關稅，其後又揚言提高至15%，但至今未正式簽署行政命令。美國貿易代表格里爾周三（25日）確認指，美方計劃把部分國家的進口關稅由現時10%上調至15%甚至更高，但未有點名涉及哪些貿易夥伴。他同時強調，計劃對中國商品維持現時的35%至50%關稅。

擬提高臨時關稅至15%

格里爾接受霍士商業頻道訪問時指出，特朗普政府現階段將維持對中國商品35%至50%的關稅區間，視乎產品類別而定。至於其他國家，他說：「目前部分商品徵收10%關稅，部分將升至15%，亦可能更高，大致與我們現時的整體關稅水平相符。」

美國最高法院裁定特朗普去年實施廣泛的全球性關稅違法。路透社

美國貿易代表格里爾表示，計劃對中國商品維持現時的35%至50%關稅。

格里爾其後向彭博電視台透露，白宮正準備公告，在適當情況下把部分臨時關稅提高至15%。他補充，已與美國達成貿易協議的國家將獲「妥善處理」，意味或有不同安排。

他強調，政府會確保加徵關稅程序符合法律規定，並預料相關措施可能面臨外國利益方的司法挑戰，「每當我們提高關稅，都會有人嘗試透過訴訟降低稅率」。

針對早前被最高法院駁回的緊急關稅措施，格里爾表示，政府計劃以新關稅框架取代，包括根據1974年《貿易法》第122條徵收的臨時關稅（已於24日生效，稅率10%），並配合現有貿易協議。

301調查成核心工具

他指出，根據《貿易法》第301條針對不公平貿易行為展開調查，將成為新措施的核心。目標包括產能過剩、供應鏈涉及強迫勞動、歧視美國科技企業，以及對大米、海鮮等產品提供補貼的國家。

格里爾透露，他與財長貝森特曾多次向中方反映產能過剩問題，認為部分企業即使虧損仍持續生產，扭曲市場。他坦言：「這正是我們對中國、越南及其他有類似情況國家徵收關稅的原因之一。」

不過，對於會否進一步提高對華關稅、從而影響雙方貿易休戰安排，格里爾重申：「我們不打算提高對華關稅，並會嚴格遵守與中國達成的協議。」