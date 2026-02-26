愛潑斯坦案｜霍金驚現比堅尼辣妹簇擁照  揭富豪淫媒助完成一心願

已故美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）引發的醜聞風暴持續發酵。美國司法部早前公開的三百萬頁文件中，赫然出現英國已故物理學泰斗霍金（Stephen Hawking）的身影。檔案中不僅收錄了霍金被比堅尼女郎簇擁、笑容滿面的照片，更揭示其名字在相關調查文件中出現高達250次，令這位科學巨擘與愛潑斯坦的關係再度成為國際輿論焦點。

獲改裝潛艇遊覽私人島

根據《紐約郵報》及《華爾街日報》等外電報道，這批長達數百萬頁的檔案中，一張引起網民瘋傳的照片顯示，患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）的霍金，當時躺在海灘椅上，身旁有兩名身穿黑色比堅尼的妙齡女子。照片中的霍金面帶微笑，在女子協助下握着一杯紅色雞尾酒，神情顯得相當愜意。

目前尚不清楚該照片拍攝的時間與地點，兩名女子的身分也不明。

早前曾有報道引述檔案記錄指，2006年3月，霍金曾與多位世界知名科學家出席一場由愛潑斯坦出資並主辦的會議。該場會議於加勒比海的聖托馬斯島舉行，地點靠近愛潑斯坦臭名昭著的私人島嶼「小聖詹姆斯島」。「小聖詹姆斯島」被指是愛潑斯坦進行少女賣淫交易的罪惡之地。

文件顯示，愛潑斯坦當時對霍金禮遇有加，甚至為了方便行動不便的他，特意改裝了一艘潛水艇，讓他能深入海中遊覽。愛潑斯坦還向某人講述該次安排：「當霍金來到我的島上，說他的夢想是去潛水，我用膠帶把他的頭固定在高背椅上，然後把他送進私人潛水艇，超有趣。」

五個月後，愛潑斯坦在佛羅里達州被控涉嫌招攬賣淫。

愛潑斯坦曾出錢欲為霍金洗脫指控

性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾聲稱，霍金在島上參與了涉及未成年的淫亂派對。而司法部公開的電郵顯示，愛潑斯坦曾指示其女友兼同謀麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），向朱弗里的友人提供金錢報酬，試圖收買對方以駁斥有關霍金參與派對的說法。

此外，聯邦調查局（FBI）曾收到一份未經證實的線報，指愛潑斯坦與霍金於2011年曾一同現身一家位於俄羅斯的「男士專屬」同性戀俱樂部（或稱澡堂）。不過，文件同時強調，儘管霍金的名字頻繁出現，但目前並沒有任何確鑿證據或正式指控，顯示他曾參與違法或不當性行為。

霍金於2018年以76歲高齡辭世，他的一生都在與病魔鬥爭，並在物理學領域取得卓越成就。如今隨着愛潑斯坦檔案的公開，這位天才物理學家的晚年私人社交生活，再度成為眾人焦點。