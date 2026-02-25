Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普發表第二任期首次國情咨文　稱美國再次贏回勝利︱持續更新

更新時間：10:55 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:55 2026-02-25 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日晚上9時（本港時間今日上午10時）發表其第二任期的首次國情咨文（State of the Union)。

(11:15) 特朗普抨擊最高法院早前推翻其全球關稅政策的裁決。面對席下多位投下反對票的大法官，特朗普直言該項裁決「極度遺憾」及「非常不幸」。

他又說，作為總統，仍擁有法定權力去達成一份對貿易夥伴而言「遠比現在更糟糕」的新協議，希望各國維持他們已經達成的協議。

(10:50) 特朗普表示，將把總統自由勳章（美國最高平民榮譽）授予美國男子冰球奧運金牌得主Connor Hellebuyck。他又指，在冬奧會上獲得金牌的女子冰球隊將訪問白宮。

(10:40) 特朗普在演說中列舉數據證明其邊境及能源政策取得顯著成效，向外界宣告「美國再次贏回勝利」。

特朗普發表第二任期首次國情咨文。(美聯社)
在能源領域，特朗普宣佈美國已接收超過8000萬桶來自委內瑞拉的原油，形容委國是美國「新的朋友與合作夥伴」，並表示美國天然氣產量已創下歷史新高。

針對選民最關心的移民問題，特朗普表示，今年1月美墨邊境的非法入境逮捕人數僅為6070人。這一數字不僅遠低於拜登任內的峰值（2023年12月約25萬人），更是創下自 1960年代中期以來的最低紀錄。特朗普將此歸功於其嚴厲的執法手段。

特朗普指，將繼續推動大規模驅逐行動，並強調重塑國內法律與秩序。他認為，非法移民人數的大幅下降，是國家回歸正軌的象徵。
 

