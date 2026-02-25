FedEx入稟追討百億關稅　最高法院判違法引發全美千企索償

美國聯邦快遞（FedEx）周一向位於紐約市的美國國際貿易法院發起訴訟，要求美國海關與邊境保護局及美國政府，全額退還依據《國際緊急經濟權力法》對該公司徵收的進口關稅。這是最高法院上周裁定該關稅違法以來，首間大公司提出的訴訟。

逾千企業加入法律訴訟

起訴書沒有透露聯邦快遞已繳納的關稅總額。聯邦快遞高層在2025年9月表示，美國政府的關稅政策預計在2026財年，給公司收益造成10億美元衝擊。

法庭紀錄顯示，甚至在最高法院判決前，美國已有超過1000間企業加入法律訴訟，要求政府返還已繳納的關稅，包括Costco、Reebok等大企業。據賓夕凡尼亞大學沃頓商學院的預算模型測算，關稅終裁涉及的退稅金額達1750億美元。 三名民主黨參議員周一提出法案，要求政府退還約1750億美元關稅收入，並在180天內完成退款及支付利息。