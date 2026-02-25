Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國總理默茨啟程北京展開訪華行程 尋求平衡夥伴關係

即時國際
更新時間：05:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：05:30 2026-02-25 HKT

德國總理默茨（Friedrich Merz）展開就任後首次訪華行程，他在啟程前表示，將尋求與中國建立「平衡、可靠、具規範且公平」的夥伴關係，以應對日益加劇的貿易競爭與供應鏈風險。

將討論產能過剩及出口限制

默茨此行將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面，期間計劃參觀平治工廠，並前往杭州考察阿里巴巴及機器人公司。隨行的還有約30家德國企業高層，他們希望在維持與中國市場合作的同時，避免貿易衝突升級。

德國製造業近年面臨中國企業的強烈競爭，尤其在電動車、鋼鐵及高科技產業。默茨指出，他將與中方討論中國產能過剩、出口限制及不公平競爭問題，同時呼籲雙方降低互相貿易依賴所帶來的風險，特別是在供應鏈方面推動「去風險化」措施，以提升德國產業韌性。

德國總理默茨啟程北京展開訪華行程 尋求平衡夥伴關係。美聯社
德國總理默茨啟程北京展開訪華行程 尋求平衡夥伴關係。美聯社

據分析，德國去年對中國出口下降近10%，而進口則增長超過8%，導致貿易逆差進一步擴大。德國企業界長期要求中國進一步開放市場，降低貿易壁壘。默茨此行也將代表德國向中方表達這一訴求。

外界預料，默茨與習近平會晤時，也可能觸及中國對俄羅斯的立場、對台軍事壓力，以及歐洲對中德貿易失衡的關切。默茨曾在慕尼黑安全會議上指出，中國正在重新解釋國際秩序以符合自身利益，德國需要保持警覺，並在保持經濟合作的同時，確保戰略自主。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
12小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
12小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
2026-02-24 06:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
15小時前
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
8小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
DSE 2026｜英文口試「大整蠱」？大埔考生需到屯門應考 車程個半小時 考評局咁解釋
DSE 2026｜英文口試「大整蠱」？大埔考生需到屯門應考 車程個半小時 考評局咁解釋
教育新聞
23小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT