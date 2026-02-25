Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國總理訪華︱默茨抵京展2天行程 即與習近平會面

更新時間：17:48 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:48 2026-02-25 HKT

德國總理默茨（Friedrich Merz）展開就任後首次訪華行程，在25-26日訪問中國兩天。今日（25日）上午，默茨順利抵達北京。新華社消息，國家主席習近平今日在北京會見來華進行正式訪問的默茨。

默茨在啟程前表示，將尋求與中國建立「平衡、可靠、具規範且公平」的夥伴關係，以應對日益加劇的貿易競爭與供應鏈風險。25日上午，默茨抵達北京，將與國家主席習近平、總理李強會面。

將討論產能過剩及出口限制

默茨此行將與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面，期間計劃參觀平治工廠，並前往杭州考察阿里巴巴及機器人公司。隨行的還有約30家德國企業高層，他們希望在維持與中國市場合作的同時，避免貿易衝突升級。

德國製造業近年面臨中國企業的強烈競爭，尤其在電動車、鋼鐵及高科技產業。默茨指出，他將與中方討論中國產能過剩、出口限制及不公平競爭問題，同時呼籲雙方降低互相貿易依賴所帶來的風險，特別是在供應鏈方面推動「去風險化」措施，以提升德國產業韌性。

2月25日上午，德國總理默茨抵達北京，開始對中國進行為期兩天的正式訪問。新華社
德國總理默茨啟程北京展開訪華行程 尋求平衡夥伴關係。美聯社
據分析，德國去年對中國出口下降近10%，而進口則增長超過8%，導致貿易逆差進一步擴大。德國企業界長期要求中國進一步開放市場，降低貿易壁壘。默茨此行也將代表德國向中方表達這一訴求。

外界預料，默茨與習近平會晤時，也可能觸及中國對俄羅斯的立場、對台軍事壓力，以及歐洲對中德貿易失衡的關切。默茨曾在慕尼黑安全會議上指出，中國正在重新解釋國際秩序以符合自身利益，德國需要保持警覺，並在保持經濟合作的同時，確保戰略自主。

