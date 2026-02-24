Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狠心管教？日本母懲罰8歲百厭兒　夥同居男友棄深山

即時國際
更新時間：17:25 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:25 2026-02-24 HKT

日本靜岡縣發生一宗駭人聽聞的兒童遺棄案。一名28歲女子與其同居男友，涉嫌將女子年僅8歲的親生兒子載往深山遺棄。警方於周日（22日）逮捕這對情侶。調查發現，兩人疑似因男童「不聽話」，將其丟在荒郊野外作懲罰，幸男童機警求助，最終平安獲救。

狠母夥同居男友藉故「管教」棄子

《產經新聞》報道，這宗案件發生在22日下午2時左右。靜岡縣三島市警方調查指出，該名母親與男友因不滿8歲男童不服從管教，私下合謀由男方駕車將男童載往三島市一處人煙稀少的山區，將孩子趕下車後隨即離去。兩人事後向警方供稱，此舉並非惡意遺棄，辯稱是為了對孩子進行「紀律處分」。

機警男童獨自求助露營區獲救

年僅8歲的男童被獨自丟包在陌生山區後，並未在原地空等，而是自行前往附近的露營設施向工作人員求助。營地人員發現男童身邊沒有大人陪伴，且神情驚魂未定，隨即撥打110通報警方，案件才因此曝光。

男友折返尋人未果報警自投羅網

直到當日傍晚，男童母親的同居男友駕車返回原本丟下男童的地點，卻發現孩子已不見蹤影，驚慌之下向警署報案稱「孩子不見了」。由於警方早前已將男童保護安置，在確認報案人身份與案情相符後，隨即逮捕男子與男童母親。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前