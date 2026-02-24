狠心管教？日本母懲罰8歲百厭兒　夥同居男友棄深山

日本靜岡縣發生一宗駭人聽聞的兒童遺棄案。一名28歲女子與其同居男友，涉嫌將女子年僅8歲的親生兒子載往深山遺棄。警方於周日（22日）逮捕這對情侶。調查發現，兩人疑似因男童「不聽話」，將其丟在荒郊野外作懲罰，幸男童機警求助，最終平安獲救。

狠母夥同居男友藉故「管教」棄子

《產經新聞》報道，這宗案件發生在22日下午2時左右。靜岡縣三島市警方調查指出，該名母親與男友因不滿8歲男童不服從管教，私下合謀由男方駕車將男童載往三島市一處人煙稀少的山區，將孩子趕下車後隨即離去。兩人事後向警方供稱，此舉並非惡意遺棄，辯稱是為了對孩子進行「紀律處分」。

機警男童獨自求助露營區獲救

年僅8歲的男童被獨自丟包在陌生山區後，並未在原地空等，而是自行前往附近的露營設施向工作人員求助。營地人員發現男童身邊沒有大人陪伴，且神情驚魂未定，隨即撥打110通報警方，案件才因此曝光。

男友折返尋人未果報警自投羅網

直到當日傍晚，男童母親的同居男友駕車返回原本丟下男童的地點，卻發現孩子已不見蹤影，驚慌之下向警署報案稱「孩子不見了」。由於警方早前已將男童保護安置，在確認報案人身份與案情相符後，隨即逮捕男子與男童母親。