Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

服從最高法院裁決 特朗普政府24日起停止徵收違法關稅

即時國際
更新時間：13:33 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:33 2026-02-24 HKT

美國國土安全部轄下海關與邊境保護局證實，將從當地時間周二（24日）起停止收取依據美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的進口商品關稅。

擬徵收新國家安全關稅 涵蓋大型電池

海關與邊境保護局表示，這一決定依據的是總統特朗普20日簽署的最新行政命令，停止徵收的進口從價關稅，涉及特朗普在2025年2月1日至8月6日間簽署的行政令及相關修改內容。

相關新聞：
關稅違憲裁決｜特朗普：任何國家想「耍花招」將臨更高關稅 歐議會暫停審批歐美貿易協議

美國政府未提及退稅資訊。法新社
美國政府未提及退稅資訊。法新社
美國最高法院裁定特朗普去年實施廣泛的全球性關稅違法。路透社
美國最高法院裁定特朗普去年實施廣泛的全球性關稅違法。路透社

不過，特朗普政府正考慮對6個行業徵收新的國家安全關稅。據知情人士透露，新關稅可能涵蓋大型電池、鑄鐵和鐵配件、塑料管道、工業化學品以及電網和電訊設備等行業。

未提退稅安排

海關與邊境保護局未提及退稅資訊，但特別指出，停止徵收IEEPA相關關稅的決定，並不影響特朗普加徵的其他關稅，包括依據232條款國家安全法規，以及針對不公平貿易行為的301條款所課徵的關稅。

海關與邊境保護局表示：「該局將視情況透過貨運系統訊息服務，向貿易商提供進一步的指引。」

美國最高法院20日公佈裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》未授權總統大規模徵收關稅。隨後，特朗普宣布將對來自所有國家和地區的商品加徵15%的關稅，令全球貿易不確定性再度上升。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
19小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
8小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
19小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
5小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
19小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
6小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
23小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
22小時前