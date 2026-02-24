服從最高法院裁決 特朗普政府24日起停止徵收違法關稅

美國國土安全部轄下海關與邊境保護局證實，將從當地時間周二（24日）起停止收取依據美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的進口商品關稅。

擬徵收新國家安全關稅 涵蓋大型電池

海關與邊境保護局表示，這一決定依據的是總統特朗普20日簽署的最新行政命令，停止徵收的進口從價關稅，涉及特朗普在2025年2月1日至8月6日間簽署的行政令及相關修改內容。

相關新聞：

美國政府未提及退稅資訊。法新社

美國最高法院裁定特朗普去年實施廣泛的全球性關稅違法。路透社

不過，特朗普政府正考慮對6個行業徵收新的國家安全關稅。據知情人士透露，新關稅可能涵蓋大型電池、鑄鐵和鐵配件、塑料管道、工業化學品以及電網和電訊設備等行業。

未提退稅安排

海關與邊境保護局未提及退稅資訊，但特別指出，停止徵收IEEPA相關關稅的決定，並不影響特朗普加徵的其他關稅，包括依據232條款國家安全法規，以及針對不公平貿易行為的301條款所課徵的關稅。

海關與邊境保護局表示：「該局將視情況透過貨運系統訊息服務，向貿易商提供進一步的指引。」

美國最高法院20日公佈裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》未授權總統大規模徵收關稅。隨後，特朗普宣布將對來自所有國家和地區的商品加徵15%的關稅，令全球貿易不確定性再度上升。

