南韓首爾江南公寓火警 17歲女殞命母及妹燒傷送院

南韓首爾江南區知名公寓「銀馬公寓」今（24）日清晨發生火警，火勢歷時逾一小時才完全撲滅，一名17歲少女不幸罹難。消防單位表示，起火原因仍待調查，但公寓內並未安裝自動灑水系統，懷疑與災情惡化有關。

《韓聯社》報道，位於江南區大峙洞的「銀馬公寓」，於清晨5時18分發生火警。消防單位緊急出動143名人員及41輛消防與救援車趕往現場，火勢在 6 時 48 分獲得控制，並於 7 時 36 分完全撲滅。初步研判起火位置為公寓8樓一戶住宅。

火災發生時，社區約有70名住戶自行疏散逃生，但仍無法避免傷亡。一名17歲少女在火警中喪生，與她同住的母親及妹妹則臉部燒燙傷並吸入大量濃煙，已送院治理。另有一名住在樓上的50多歲女子因吸入濃煙出現呼吸困難，同樣被送院救治。

警方與消防部門正進行聯合調查，以釐清具體起火原因及損失情況。現階段並未發現人為縱火等犯罪行為的證據。

舊公寓無灑水設備

報道指出，銀馬公寓於1979年完工，屬當地歷史悠久的大型住宅社區，然而整棟大樓並未設置自動灑水系統，被指是加劇火勢與傷亡的關鍵因素之一。南韓在 1992年才通過《消防法》，強制規定住宅須安裝自動灑水系統，因此許多1992年前興建的老舊大樓與公寓，皆存在消防安全隱患。

重建計畫一拖再拖

銀馬公寓早在1990年代末期便有重建規劃，但因安檢不合格、住戶意見分歧及內部衝突等因素，重建計畫屢屢擱置。歷經多次波折後，重建方案直到去年9月才正式拍板通過，預計於2030年完工，規劃興建一座49層、共5893戶的大型現代化住宅社區。