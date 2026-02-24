Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紫星藍寶石 | 3563卡同類最大 斯里蘭卡出土 估值逾31億

更新時間：11:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-24 HKT

盛產寶石的斯里蘭卡再度傳出令人咋舌的發現，一顆重達3563卡的極罕見紫星藍寶石（Purple Star Sapphire）上周六（21日）正式亮相。這顆被命名為「淨土之星」（Star of Pure Land）的巨型寶石，被認為是目前全球已知最大的天然紫星藍寶石，專家估值高達3億至4億美元（23.4至億至31.2億港元），身價超越許多傳奇鑽石。

這顆寶石最引人注目的特徵在於其獨特的星光現象，寶石學顧問阿馬拉辛格（Ashan Amarasinghe）指出，「淨土之星」擁有非常清晰且完美的六道星芒，這在同類寶石中極為罕見。

這顆巨型藍寶石估值高達3億至4億美元。美聯社
這顆寶石最引人注目的特徵在於其獨特的星光現象。美聯社
寶石學顧問阿馬拉辛格拿起這顆藍寶石欣賞。美聯社
六道星芒完美顯現 前所未見極品

所謂的星光現象，是因寶石內部含有細小的針狀金紅石包裹體，在光線照射下呈現出如星光閃爍的光效。

阿馬拉辛格強調，在這麼大的體積下，星芒還能如此明亮、銳利且居中，令它在所有已知的寶石中脫穎而出。

「淨土之星」是在2023年於斯里蘭卡著名的寶石產地拉特納普勒（Rathnapura）的一處礦坑中挖掘出來。

主人買入2年後才發現是寶

擁有這顆寶石的神祕團隊表示，當初它是與一批原石一起被買下的，直到2年後，主人才驚覺這顆石頭非同小可，經過2家專業實驗室認證後，才揭開其驚世身份。為了安全起見，目前擁有者的身份仍保持高度保密。

若這顆寶石如專家估值的4億美元，它將成為史上最昂貴的寶石之一。對比過往的紀錄，2016年拍出的14.62卡藍鑽「奧本海默之藍」成交價約5750萬美元（4.48億港元）；2022年11.15卡的「威廉森粉紅之星」則約5770萬美元（4.5億港元）。

