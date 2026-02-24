美躁爸法庭見殺子仇人　「就地正法」兜錘窩面　悲痛媽睇片笑返

美國北卡羅來納州近日上演一場「法庭風雲」，一名剛剛失去愛子的父親夏希姆（Shaheem Snype），在法庭上見到殺害自己兒子的疑兇時，情緒失控化身「葉問」，當場暴打對方。雖然這名父親最終被電擊制伏，但這場「私刑正義」卻讓他的妻子露出了久違的笑容。

直衝上前施展「父愛鐵拳」

案件發生在當地法院的聽證會上，夏希姆在庭上見到殺害其兒子的 21 歲疑兇麥克奈特（McKnight）時，壓抑已久的怒火瞬間爆發。他無視法庭秩序，直衝向麥克奈特並對其瘋狂拳打腳踢。面對這突如其來的「父愛鐵拳」，疑兇毫無還手之力，頻頻趴倒在地，狼狽地試圖躲避。隨後法警介入，使用電擊槍將情緒激動的夏希姆制伏。夏希姆隨後被控襲擊罪，繳納 1,000 美元（約 7,800 港元）保釋金後獲釋。

夏希姆（黑衣）在法庭見到殺害自己兒子的疑兇（藍衣）時，情緒失控，當場暴打對方。（X@Mrgunsngear）

殺人兇手僅需電子腳鐐

《皇后城新聞》報道，2025 年 5 月 23 日，夏希姆年僅 16 歲的兒子賈馬里耶（Jamariyae Dixon）在斯特勞德公園遭槍擊身亡。然而，被指控謀殺的麥克奈特在被捕後不久，竟然獲准以 10 萬美元保釋，且在 11 月獲得假釋，僅需佩戴電子腳鐐監控便可逍遙在外。

悲傷母親久違展露笑容

對於夏希姆的魯莽行為，家屬非但沒有責怪，反而感到一絲安慰。賈馬里耶的姑姑蘇珊（Susan Sherrill）直言：「他在做一個父親該做的事，任何父親處於他的位置都會做出同樣選擇。」而死者的母親琳內特（Lynnette Dixon）雖然案發時不在現場，但她事後觀看了丈夫暴打仇人的影片後表示：「自從兒子去世後，這是我第一次真正發自內心地笑。」

