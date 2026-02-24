Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美躁爸法庭見殺子仇人　「就地正法」兜錘窩面　悲痛媽睇片笑返

即時國際
更新時間：11:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:12 2026-02-24 HKT

美國北卡羅來納州近日上演一場「法庭風雲」，一名剛剛失去愛子的父親夏希姆（Shaheem Snype），在法庭上見到殺害自己兒子的疑兇時，情緒失控化身「葉問」，當場暴打對方。雖然這名父親最終被電擊制伏，但這場「私刑正義」卻讓他的妻子露出了久違的笑容。

直衝上前施展「父愛鐵拳」

案件發生在當地法院的聽證會上，夏希姆在庭上見到殺害其兒子的 21 歲疑兇麥克奈特（McKnight）時，壓抑已久的怒火瞬間爆發。他無視法庭秩序，直衝向麥克奈特並對其瘋狂拳打腳踢。面對這突如其來的「父愛鐵拳」，疑兇毫無還手之力，頻頻趴倒在地，狼狽地試圖躲避。隨後法警介入，使用電擊槍將情緒激動的夏希姆制伏。夏希姆隨後被控襲擊罪，繳納 1,000 美元（約 7,800 港元）保釋金後獲釋。

夏希姆（黑衣）在法庭見到殺害自己兒子的疑兇（藍衣）時，情緒失控，當場暴打對方。（X@Mrgunsngear）
夏希姆（黑衣）在法庭見到殺害自己兒子的疑兇（藍衣）時，情緒失控，當場暴打對方。（X@Mrgunsngear）
夏希姆（黑衣）在法庭見到殺害自己兒子的疑兇（藍衣）時，情緒失控，當場暴打對方。（X@Mrgunsngear）
夏希姆（黑衣）在法庭見到殺害自己兒子的疑兇（藍衣）時，情緒失控，當場暴打對方。（X@Mrgunsngear）

殺人兇手僅需電子腳鐐

《皇后城新聞》報道，2025 年 5 月 23 日，夏希姆年僅 16 歲的兒子賈馬里耶（Jamariyae Dixon）在斯特勞德公園遭槍擊身亡。然而，被指控謀殺的麥克奈特在被捕後不久，竟然獲准以 10 萬美元保釋，且在 11 月獲得假釋，僅需佩戴電子腳鐐監控便可逍遙在外。

悲傷母親久違展露笑容

對於夏希姆的魯莽行為，家屬非但沒有責怪，反而感到一絲安慰。賈馬里耶的姑姑蘇珊（Susan Sherrill）直言：「他在做一個父親該做的事，任何父親處於他的位置都會做出同樣選擇。」而死者的母親琳內特（Lynnette Dixon）雖然案發時不在現場，但她事後觀看了丈夫暴打仇人的影片後表示：「自從兒子去世後，這是我第一次真正發自內心地笑。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前