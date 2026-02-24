Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿馬頒令 正式撤銷長和兩港口經營權 授權海事局接管設施

更新時間：04:31 2026-02-24 HKT
發佈時間：04:31 2026-02-24 HKT

巴拿馬政府周一（23日）頒布法令，正式撤銷香港長江和記實業（長和）在巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，並授權巴拿馬海事局以「緊急社會利益」為由接管相關設施。

根據英國《獨立報》報道，該法令容許海事局全面接管兩個港口及其設備，包括起重機、車輛、電腦系統與軟件等資產。巴拿馬政府表示，將確保港口持續運作及就業穩定，並安排丹麥航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）旗下APM Terminals暫時管理碼頭，直至新合約敲定。

長和表示，強烈反對巴拿馬方面的裁定及相應行動，正進行國際仲裁。
巴拿馬最高法院於1月30日裁定，長和經營運河兩端港口的合同違憲。長和2月4日發表公告，強烈反對有關裁決，表明將啟動國際仲裁程序，並保留採取進一步法律行動的權利。
其後，長和於2月13日表示，已依據投資保護條約通知巴拿馬政府，並邀請對方磋商解決方案。同時向有意接管港口的馬士基發出通知，警告相關安排將對公司造成損害，並可能引發法律行動，亦提醒第三方勿參與任何不合法行為。

中方表態：堅定維護企業合法權益

在北京，外交部發言人林劍回應事件時重申，中方已多次就巴拿馬港口問題表明立場。國務院港澳辦早前發文指，巴拿馬最高法院裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業的合法權益，強調中國政府將堅定維護中國企業的正當權益。

巴拿馬港口公司亦發聲明，指裁決違反相關法律框架及合約批准程序，有違誠信與契約精神，令人不齒。

