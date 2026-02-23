伊朗局勢︱美知情人士爆料 特朗普或數日內發動「初步打擊」
《紐約時報》報道，美國政府內部知情人士稱，總統特朗普近日向顧問表示，他傾向在未來數日內對伊朗展開「初步軍事打擊」，其後在未來數月不排除採取更大規模行動，以迫使伊朗在核問題上作出讓步並接受美方條件。
報道引述消息指，目前尚未作出最終決定。知情人士指，特朗普考慮以有限打擊方式，向伊朗領導層發出信號，要求伊朗放棄獲取製造核武器能力。據稱，討論中的可能目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊總部、部分核設施以及彈道飛彈相關基礎設施等。
白宮上周召開打案方案會議
報道又指出，特朗普對顧問表示，若「針對性」初步打擊仍不足以迫使伊朗接受美方要求，他將保留在今年稍後發動更大規模軍事打擊的可能性，相關選項甚至被描述為可能指向伊朗最高領袖哈梅內伊的政權核心。
報道提到，特朗普已於當地時間2月18日在白宮戰情室召開會議討論對伊朗的打擊方案，與會者包括副總統萬斯、國務卿魯比奧、美軍參謀長聯席會議主席凱恩及中情局局長拉特克利夫等。
白宮方面則拒絕評論決策過程。白宮發言人安娜．凱利（Anna Kelly）表示，媒體可以繼續揣測總統想法，但「只有總統自己知道他可能會做什麼，或者不會做甚麼」。
同時，美方在伊朗周邊的軍力部署亦受到關注。報道稱，美軍已在相關海域部署「林肯號」航母打擊群，而據報「福特號」航母於22日在意大利以南的地中海航行，軍方表示該航母預計不久將抵達靠近以色列的海域。
