美伊2月26再談判 傳德黑蘭願讓步 伊外長：有可能達成更好核協議

美國在中東地區部署大規模軍力之際，伊朗外交部長阿拉格齊透露，或將於本周四（26日）與美國特使威特科夫會面；阿曼外相巴德爾隨後也證實，美伊下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行。阿拉格齊指，達成比2015年伊朗核問題全面協議「更好的協議」是有可能的，而伊朗正在起草一份提案，準備提交給美方。他認為，伊朗和美國之間有可能迅速達成協議。

阿拉格齊在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日播出的專訪中重申，相關會談僅聚焦核議題，並強調「仍有很大的機會」透過外交手段解決。

相關新聞：

伊朗局勢 | 美媒：哈梅內伊父子成「斬首」目標 數百美軍撤出卡塔爾基地

美國特使威特科夫（圖）將於2月26日與伊朗外長阿拉格齊會晤。路透社

阿曼外相巴德爾（右）證實，美伊下一輪談判將在瑞士日內瓦舉行。新華社

美國在中東地區部署大規模軍力，向伊朗施壓。法新社

新協議或勝2015年核協議

在被問及可能的新協議與2015年達成的伊核協議有何不同時，阿拉格齊表示，有可能達成「更好的協議」，與10年前相比，情況已經發生變化，而且有些內容可能會比當年的協議要好得多。

關於美方施壓要求伊朗停止鈾濃縮活動，阿拉格齊回應說，「鈾濃縮是我們的權利」，伊朗是《核不擴散條約》締約國，完全有權和平利用核能。他表示，鈾濃縮是伊美談判中的「敏感部分」，雙方了解彼此的立場和關切，可以找到解決方案。

強調外交是解決核僵局唯一途徑

關於美方是否利用軍事打擊威脅作為籌碼，阿拉格齊不予置評，他強調外交仍然是解決伊朗和美國之間「核僵局」的唯一途徑。

美國總統特朗普政府正不斷催促伊朗讓步，同時在中東部署數十年來最大規模美國兵力。特朗普更警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。

傳伊朗願將半數最高純度濃縮鈾運國外

路透社引述一名伊朗高層官員報道，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此阻止美國動武。該官員坦言，經過第二輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上，仍存在嚴重分歧。

該名伊朗官員指出，德黑蘭會認真考慮的方案包括將半數最高純度濃縮鈾送到國外，其餘則予以稀釋，並且參與成立區域性濃縮聯盟。濃縮聯盟的構想多年以來時而會被提出。

提出開放美企業參與伊朗石油產業

該官員表示，若美方同意承認伊朗有「和平利用核能而進行鈾濃縮」的權利，並且解除經濟制裁，伊朗願意配合。

該名官員同時透露，伊朗在談判中已經提出開放美國企業以包商身分參與龐大的伊朗石油和天然氣產業。