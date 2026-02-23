全球頭號毒梟遭擊斃 墨8州陷暴亂遊客被困 美加取消數十航班

墨西哥國防部證實，該國頭號通緝犯、全球勢力最強大的販毒集團「哈利斯科新世代」（CJNG）首領奧塞格拉·塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）已在軍方的閃電突襲行動中傷重身亡。死訊傳出後，毒梟黨羽隨即在全國多處發動大規模報復，導致至少8個州陷入混亂，更有數千名遊客受困於西岸渡假勝地。美國國務院已敦促在墨美國公民就地避難，多家美國和加拿大航空公司已取消飛往墨西哥部分地區的數十航班。

墨西哥特種部隊在獲得美國提供的關鍵情報後，於周日（22日）針對哈利斯科州塔帕爾帕鎮展開大規模突襲。綽號「金髮男」（El Mencho）的塞萬提斯在與軍方的激烈交火中身受重傷，雖然軍方試圖利用飛機將他緊急送往首都墨西哥市搶救，但他仍於途中傷重不治。

特種部隊閃電突襲 頭號毒梟重傷送院不治

掃毒行動中，販毒集團有4人當場死亡、有3名傷者，其中包含塞萬提斯，不過塞萬提斯其後因傷勢過重不治，另外有2人被捕；墨國部隊繳獲裝甲車、火箭筒及其他武器，有3名軍人受傷，目前正接受治療。美國駐墨西哥大使館表示，今次行動在雙邊合作框架內由墨西哥特種部隊執行任務，美方則提供部分情報。

現年59歲的塞萬提斯曾任警察，他所領導的「哈利斯科新世代集團」以殘酷手段見稱，曾多次襲擊政府官員，甚至動用火箭彈擊落軍方直升機。

美懸紅1500萬美元通緝

美國當局懸紅高達1500萬美元（1.17億港元）捉拿他，並將他列為「全球特別指定恐怖分子」，指控他主導海量可卡因與芬太尼走私入境。

「金髮男」死訊證實後，CJNG成員隨即在全國發動報復性攻擊。在哈利斯科州、米卻肯州及瓜達拉哈拉州等地，武裝分子在公路焚燒巴士、設置路障，濃煙直竄天際，並與安全部隊激烈交火。

毒販瘋狂報復 數千遊客受困渡假村

特別是在深受美國與國際遊客喜愛的觀光勝地巴亞爾塔港，多處冒出濃煙，街道上槍聲不斷。據悉，目前可能有數千名遊客因戰火受困於度假村內，美國及加拿大的航空公司也已宣布緊急取消飛往當地的數十航班。

停飛的美國航空公司包括阿拉斯加航空、聯合航空和西南航空，以及加拿大的WestJet和Air Canada，都宣布暫停飛往包括巴亞爾塔港、瓜達拉哈拉和曼薩尼約等地的航班。

哈利斯科州長納瓦羅已發布最高級別的紅色警戒，要求所有居民留在家中，並宣布全州公共交通暫停營運。美國國務院也發布緊急旅遊警示，要求在當地的美國公民「就地避難」。

特朗普施壓成關鍵 墨總統終採「斬首行動」

這次行動被視為墨西哥總統辛鮑姆的一大勝利。由於美國總統總統近期多次威脅，若墨西哥無法展現緝毒成果，將採取軍事介入或加徵高額關稅，讓辛鮑姆面臨極大壓力。

雖然辛鮑姆曾擔憂「斬首行動」會導致犯罪組織分裂成更多派系、引發更激烈的暴力循環，但在美方跨部會任務小組的支援下，墨西哥政府最終仍決定出手。