誤用乾冰運送移植心臟致凍壞  意大利2歲童苦撐2個月死亡全國震怒

意大利一宗疑涉醫療疏忽的心臟移植悲劇，引發全國震動。年僅2歲的男童多梅尼科（Domenico）去年底在拿坡里接受心臟移植，惟捐贈心臟在長途運送期間疑因出錯，導致直接接觸乾冰而嚴重受損，術後情況持續惡化，依賴維生系統近兩個月後，於周六（21日）上午不治。檢方已將6名涉及運送及醫療程序的醫護人員列入調查名單。

總理致哀 涉事6醫護被查

據英國廣播公司和路透社報道，多梅尼科去年12月底在拿坡里莫納爾迪醫院（Monaldi Hospital）接受移植手術，該顆心臟由北部波札諾（Bolzano）運往南部拿坡里，行程長達約800公里。可惜，在長達八小時的運輸過程中，醫護人員用了不合規格的盛器，心臟因而直接接觸了乾冰，造成大面積組織損傷。

更離譜的是，運送過程中竟未配置溫度計，導致醫療團隊無法第一時間察覺器官處於超低溫的毀滅性狀態。

儘管多梅尼科在術後靠著生命維持系統支撐了近2個月，但小兒科專家小組日前評估認為，其身體狀況已無法負荷第二次移植手術，且長期依賴體外維生設備已導致其肺、肝、腎功能受損，最終未能挽回生命。院方形容，男童當日上午出現「突發且不可逆轉的惡化」。

母親梅科里諾（Patrizia Mercolino）曾為兒子奔走求助，甚至向教宗祈求祝福。噩耗傳出後，她悲痛表示將以兒子名義成立基金會，協助因醫療事故受害的家庭及等待器官移植的兒童。

事件曝光後引起社會公憤。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台發文致哀，承諾有關部門將徹查事件，給公眾一個交代。衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）亦強調，必須釐清事故如何發生，確保醫療系統安全與透明。

目前檢方已對涉事的六名醫護人員展開正式調查。