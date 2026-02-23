格陵蘭之爭｜特朗普擬派醫療船前赴格陵蘭「幫病患」 遭回：不了，謝謝

美國總統特朗普近日再就格陵蘭議題發聲，21日透過社交平台宣布，正與路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）合作，計劃向格陵蘭派遣一艘醫療船，為當地「眾多患病卻未獲妥善照顧的人」提供服務。

數小時前潛艦撤人 時機引揣測

特朗普在白宮為共和黨州長舉行晚宴前發布有關消息，並於席間與蘭德里並肩而坐。他在帖文中寫道，醫療船「正在前往格陵蘭的途中」，語氣強烈。

不過，白宮及蘭德里辦公室均未就計劃細節作出回應，亦未說明此舉是否應丹麥或格陵蘭方面邀請，也未交代具體支援對象及醫療需求。美國國防部暫未置評。

目前美國海軍擁有兩艘大型醫療船——「仁慈號」（USNS Mercy）及「安慰號」（USNS Comfort），但兩艘均未部署於路易斯安那州。外界亦關注蘭德里在整項安排中的角色。蘭德里早前獲特朗普任命為格陵蘭特使。

值得注意的是，在特朗普宣布消息前數小時，丹麥聯合北極司令部剛公布，從一艘停泊於格陵蘭首府努克（Nuuk）外約7海里的美國潛艦上，撤離一名需緊急醫療救治的船員。惟目前尚未證實兩者是否存在關聯。

丹麥方面近期動作頻頻。丹麥國王佛佛瑞德里克十世（Frederik X）上周於一年內第二度訪問格陵蘭，顯示哥本哈根對該地的重視。上月底，格陵蘭、丹麥與美國亦舉行會談，試圖緩和北約內部持續數月的緊張局勢。

對於特朗普提出派遣醫療船的建議，格陵蘭總理尼爾森回應簡潔明確：「不了，謝謝。」