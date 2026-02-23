Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭｜特朗普擬派醫療船前赴格陵蘭「幫病患」 遭回：不了，謝謝

即時國際
更新時間：04:41 2026-02-23 HKT
發佈時間：04:41 2026-02-23 HKT

美國總統特朗普近日再就格陵蘭議題發聲，21日透過社交平台宣布，正與路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）合作，計劃向格陵蘭派遣一艘醫療船，為當地「眾多患病卻未獲妥善照顧的人」提供服務。

數小時前潛艦撤人　時機引揣測

特朗普在白宮為共和黨州長舉行晚宴前發布有關消息，並於席間與蘭德里並肩而坐。他在帖文中寫道，醫療船「正在前往格陵蘭的途中」，語氣強烈。

不過，白宮及蘭德里辦公室均未就計劃細節作出回應，亦未說明此舉是否應丹麥或格陵蘭方面邀請，也未交代具體支援對象及醫療需求。美國國防部暫未置評。

目前美國海軍擁有兩艘大型醫療船——「仁慈號」（USNS Mercy）及「安慰號」（USNS Comfort），但兩艘均未部署於路易斯安那州。外界亦關注蘭德里在整項安排中的角色。蘭德里早前獲特朗普任命為格陵蘭特使。

值得注意的是，在特朗普宣布消息前數小時，丹麥聯合北極司令部剛公布，從一艘停泊於格陵蘭首府努克（Nuuk）外約7海里的美國潛艦上，撤離一名需緊急醫療救治的船員。惟目前尚未證實兩者是否存在關聯。

丹麥方面近期動作頻頻。丹麥國王佛佛瑞德里克十世（Frederik X）上周於一年內第二度訪問格陵蘭，顯示哥本哈根對該地的重視。上月底，格陵蘭、丹麥與美國亦舉行會談，試圖緩和北約內部持續數月的緊張局勢。

對於特朗普提出派遣醫療船的建議，格陵蘭總理尼爾森回應簡潔明確：「不了，謝謝。」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
14小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
16小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
9小時前
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
00:30
無賴家族︱襄陽漢阻女子輕生反遭家屬圍罵 網民：救人不如救狗︱有片
即時中國
11小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
11小時前
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
石硤尾南山邨燒賣婆婆傳3月結業！名物手工製燒賣$12/5粒 1原因執笠 網民不捨︰獨家味道 第二度未食得返
飲食
10小時前