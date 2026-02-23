加國校園槍手曾與ChatGPT談槍械暴力場景 OpenAI只封帳號無報警

加拿大卑詩省圖布勒嶺（Tumbler Ridge）本月發生震驚全國的校園槍擊案，造成包括槍手在內9人死亡、27人受傷。《華爾街日報》近日披露，18歲跨性別疑犯Jesse Van Rootselaar在案發前數月，曾多次透過聊天機械人ChatGPT描述槍械暴力情景，其帳戶其後被開發商OpenAI封鎖，但公司最終未有報警。

去年連日談及槍械暴力 觸發自動審查系統

報道指出，范魯特塞拉爾於去年6月連續多日與ChatGPT對話，內容涉及槍械及暴力場景，相關互動被OpenAI的自動監察系統標記為可疑。多名員工對內容感到憂慮，約10多名員工曾就事件展開內部討論，部分人認為其言論或反映潛在暴力風險，並建議向加拿大執法部門通報。

相關新聞：加拿大高中槍擊案釀9死 全國降半旗悼念 警方公布槍手身份

惟經高層評估後，公司認為當時情況尚未構成「逼在眉睫風險」，未達需主動報警的標準，最終決定僅封鎖其帳戶。

未達「逼在眉睫風險」門檻 OpenAI事後主動聯絡警方

OpenAI發言人表示，公司當時已採取行動限制帳戶使用，但基於現有資訊，未認為有即時危險迫在眉睫，因此未向警方通報。不過在本月10日槍擊案發生後，公司已主動與加拿大警方接觸，配合調查。

事件再度凸顯科技業界對人工智能平台監管責任的矛盾：如何在保障用戶私隱與維護公共安全之間取得平衡，成為聊天機械人發展面對的重大課題。